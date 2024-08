Coachella is veel te ver weg voor Nederlanders, maar gelukkig hebben we de foto’s

Coachella is de plek waar fotogenieke personen de tijd van hun leven hebben. Er is een zon die altijd schijnt, er zijn palmbomen, mooie mensen en genoeg kunstinstallaties om op Instagram een weekend lang interessant te lijken. En mocht je er door je kater even wat minder appetijtelijk uitzien, dan zijn er tenten waar je je make-up en haar kan laten doen. Het Amerikaanse festival is voor de meeste Nederlanders veel te ver weg, vooral als je bedenkt dat de trein, pendelbus en slopende wandeling naar Lowlands vaak al een hele opgave is. Gelukkig waren onze intercontinentale collega’s wel aanwezig, en kwamen ze terug met een berg foto’s. “Op het eerste weekend van Coachella, onder de palmbomen, zon en neonlichten, voelt alles eventjes beter voor drie dagen. Ook al is het hier soms allemaal een beetje onnozel,” wisten ze erover te vertellen.

Bekijk hieronder de beelden van fotograaf Dessie Jackson, die voornamelijk de bezoekers van het festival vastlegde.

Videos by VICE

Alice Merton

Anna Lunoe

Dermot Kennedy

DVSN

Morgxn

Perfume

Jon Simmons

U.S. Girls

This article originally appeared on Noisey US.