Cock of Duty staat vanaf vandaag online

De laatst actiefilm van de pornosite Brazzers heet Cock of Duty.

Klasse.

Videos by VICE

Het naakte epos verschijnt exact één dag voordat Call of Duty: Infinite Warfare uitkomt. De productiewaarde lijkt behoorlijk hoog te zijn deze keer.

Jasmine Jae, Stella Cox en AVN-winnares Monique Alexander zijn respectievelijk de explosieve dienst, luitenant en de commandant in deze naakte legeroperatie. Hun missie komt er op neer hun kameraad Danny D van achter de vijandelijke linie te redden.

En het spant erom. Danny D is namelijk in het bezit van een zeer bijzondere “package”. Het is niet duidelijk om wat voor lading het gaat, maar wel dat het extreem vervelend is als het in het bezit komt van de vijand. Als Danny gered is, blijkt dat het avontuur pas net begonnen is.

Feitelijk is het plot vanCock of Duty niet veel minder plausibel dan het scenario van de meeste Call of Duty spelletjes. Op basis van de beelden die ik op Youtube kan zien weet ik niet of mensen hier geil van kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat PR manager Matt Stevens extreem serieus is over deze aflevering. “We hopen de kijkers van Cock of Duty het gevoel te geven dat ze gevangen zijn in het kamp van de vijand. En er zijn zelfs ruimteschepen. Want dat is schijnbaar hoe de oorlog van morgen gevoerd gaat worden.”

Leuk man. Zin in!