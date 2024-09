Porties: 1

Voorbereiden: 2 minuten

Totaal: 5 minuten

Ingrediënten

90 ml koudgebrouwen koffie

60 ml Baileys

30 ml brandy of cognac

Bereidingswijze

Voeg de koudgebrouwen koffie, Baileys en brandy toe aan een cocktailshaker die gevuld is met ijs. Schud krachtig en giet in een longdrinkglas, dat ook goed gevuld is met ijs.

Uit Koudgebrouwen koffie voor beginners