Cocktails die je ook gewoon bij je ontbijt kunt drinken

Salvatore Calabrese, een van de meest toonaangevende barmannen ter wereld en eigenaar van The Donovan Bar in Londen, is niet vies van een drankje in de ochtend. Calabrese, die ook wel de ‘Maestro’ wordt genoemd, maakte al cocktails toen hij als twaalfjarige jongen opgroeide aan de Amalfikust in Italië, vlak onder Napels. Hij schenkt al veertig jaar drankjes in voor mensen als Stevie Wonder of koningin Elizabeth, en heeft onder andere een zeldzame verzameling vintage-cognac, die met name populair is bij mensen met een dikke portemonnee.

Tot zijn specialiteiten behoren onder andere de Shaker – waar ingrediënten in zitten die eeuwen oud zijn – en de Breakfast Martini, met marmelade, gin, Cointreau en citroen. Hoewel de naam anders doet vermoeden is deze cocktail geen vervanger van een goed gebalanceerd ontbijt. Dat neemt niet weg dat Calabrese ook een boek heeft geschreven met 80 recepten voor katercocktails, genaamd Hair of the Dog. De Suffering Bastard bijvoorbeeld, en de Wake-Up Call.

Mocht je je afvragen waar de naam ‘Hair of the dog’ vandaan komt: dat heeft te maken met het oude fabeltje dat als je door een hond wordt gebeten, je wat van zijn haren uit moet trekken en op je wond moet leggen, om te voorkomen dat je rabiës krijgt. Dus eigenlijk net zoals de theorie dat je je misschien beter gaat voelen als je nog meer gaat drinken wanneer je een kater hebt. Calabrese gelooft hier zelf heilig in – al is de wetenschap er wat verdeeld over. Misschien dat je katerklachten in eerste instantie wat zullen afnemen als je een glaasje inschenkt, maar het is de vraag of de drank daarna niet extra hard inslaat.

Maar genoeg met de verantwoordelijke disclaimers. “Het eerste recept in het boek heb ik opgedragen aan mijn moeder,” zegt Calabrese. “Ik noem het Rosa’s Magic Cure.” Op een dag kon zijn moeder hem nauwelijks het bed uit krijgen, aangezien hij de vorige avond Brandy Alexander had ontdekt: een romige cocktail op basis van cognac. “Ze zei helemaal niks, maar gaf me een drankje met citroen, eiwit, chilipepers en een shotje Marsala [een zoete, versterkte wijn],” zegt hij. Calabrese denkt dat hij met name wakker werd van het zuur van de citroen en de pittigheid van het pepertje.

De meeste katermedicijnen in het boek heeft Calabrese deels afgekeken van zijn gasten. Hij kan zich bijvoorbeeld nog goed herinneren dat een chirurg, een vaste klant van hem, vroeg om een drankje te maken van tonic, knoflook, uien, sinaasappel, honing en tequila – en dat flink door elkaar geschud. De chirurg “kwam weer helemaal tot leven” nadat hij het had opgedronken.

Mocht je meer houden van oude klassiekers: de Maestro is ook een groot fan van de Bloody Mary. Ook hier zit de truc ‘m in de citroen en chilipepers, en als je even negeert dat er wodka in zit, dan is het ook “rijk aan vitaminen en mineralen”. Zijn recept is niet heel ingewikkeld: meng 50 milliliter wodka (of gin) met 20 milliliter citroensap en 125 milliliter tomatensap, breng het op smaak met worcestersaus, tabasco, zout en peper, en serveer het in een hoog glas. Als dit nog te simpel is voor jouw verfijnde smaak kun je ook de Bull Shot proberen, waar geen tomatensap in zit, maar koude runderbouillon.

Een andere ontbijtklassieker is de Mimosa. Wat Calabrese betreft is deze cocktail vooral geschikt als je de avond ervoor te veel champagne hebt gedronken. Mimosa’s bestaan meestal voor de helft uit champagne (of een andere mousserende wijn) en voor de andere helft uit sinaasappelsap – eventueel nog met een vleugje cointreau erbij. Je kunt ook een Buck’s Fizz proberen, die uit twee delen champagne en een deel sap bestaat.

Ook de Bellini doet het ‘s ochtends heel goed. Dit drankje bestaat uit prosecco met gepureerde witte perzik, en is uitgevonden door Giuseppe Cipriani, de oprichter van de beroemde Harry’s Bar in Venetië. Er zijn sowieso een hoop combinaties van mousserende wijn met sap die erg geschikt zijn om wakker mee te worden, zoals de Puccini met mandarijnsap, de Rossini met aardbeienpulp en de Tintoretto met granaatappelsap.

Als je van pittige citrussmaken houdt, dan zou ook een Garibaldi een goed idee kunnen zijn, die gemaakt is met sinaasappelsap en bittere aperitieven als Aperol of Campari. En als je de dag graag begint met een kopje koffie, dan beveelt Calabrese de caffè corretto aan, een espresso met een klein vleugje (maximaal 5 milliliter) sterke drank naar eigen voorkeur.

Als je ‘s ochtends een mojito wilt drinken houdt niemand je natuurlijk tegen. Maar als het aan Calabrese ligt, is er voor ieder moment op de dag een cocktail die daar het beste bij past. En als iemand daarover mee kan praten, dan is hij het wel.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië