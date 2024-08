Coco O. en August Rosenbaum maken de zondagsdienst sexy in hun nieuwe video

Dit artikel verscheen eerder op Noisey Denemarken.

Ik hoef ’s nachts nooit een donkere kerk te bezoeken, aangezien ik geen priester ben en ook niet de hoofdpersoon speel in de thrillerserie True Detective. Dat is maar goed ook, want ik laat me nog liever in mijn been bijten door een willekeurige zwerfhond. Mocht ik dus ooit een pianospelende vreemdeling tegenkomen in de duistere, marmeren hallen van Gods huis, dan kun je erop rekenen dat ik gillend de benen neem.

Videos by VICE

Toch loont het soms om je angsten te overwinnen, zo ook in het geval van de nieuwe video voor Credo, Pt. II van August Rosenbaum. Nadat de Deense pianist en producer ons de stuipen op het lijf jaagt in de eerder genoemde hallen, worden we namelijk naar een met neon en kaarsen verlicht altaar gebracht. Zangeres Coco O. wacht daar op ons, badend in het licht, alsof ze op magische wijze is verschenen na een of ander heilig ritueel. Daar zingt ze met haar engelenstem over een onderwerp dat alle jonge mensen angst aanjaagt, namelijk het verkwisten van je jeugd.

De video werd gemaakt door Jasper Spanning, een jeugdvriend van zowel Coco O. als Rosenbaum. Het resultaat van hun gezamenlijke werk kun je hierboven bekijken.