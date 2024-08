Coinbase moet de identiteit van 14.355 cryptohandelaren overdragen aan de Amerikaanse overheid

Dit stuk verscheen eerder op Motherboard US . De headerimage komt van Shutterstock en is bewerkt door Louise Matsakis.

Dinsdag besloot een federale rechter in de Amerikaanse staat Californië dat de populaire beurs voor cryptocurrencies Coinbase de gegevens van duizenden van zijn gebruikers moet overdragen aan de Amerikaanse belastingdienst IRS.

De IRS had gevraagd om de namen, geboortedata, adressen en transactiegegevens van alle gebruikers die tussen 2013 en 2015 meer dan 20.000 dollar aan Bitcoin verkochten, verstuurden of ontvingen.

Daarmee kwam een einde aan een juridische strijd van een jaar. Die begon in november vorig jaar, toen de IRS de gegevens van alle Coinbase-gebruikers opvroeg. Nadat Coinbase en zijn gebruikers zeiden dat het verzoek te breed geformuleerd was, maakte de IRS het verzoek specifieker en zei de dienst alleen nog gegevens te willen inzien van gebruikers die tussen 2013 en 2015 meer dan 20.000 dollar aan cryptocurrency hadden verhandeld.

In janauri schreef Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, in een blog op Medium dat “het opvragen van gedetailleerde informatie over transacties van zoveel mensen, alleen vanwege het feit dat ze in cryptovaluta handelen, een schending is van hun privacy. Voor [zowel de IRS als Coinbase] is dit niet de beste manier om ons gezamenlijke doel te bereiken.” Wat Armstrong daarmee bedoelde is dat gebruikers van Coinbase er niet op uit zijn om de belastingen te ontwijken.

Amerikaanse staatsburgers moeten belasting betalen over wat ze met hun vermogen verdienen, en dus ook over wat ze verdienen aan cryptovaluta. De IRS ziet cryptovaluta namelijk als vermogen. Volgens het vonnis van de rechter hebben meer dan 10.000 gebruikers meer dan 20.000 dollar aan cryptovaluta verkocht, terwijl maar 800 tot 900 belastingbetalers hun cryptovaluta tussen 2013 en 2015 bij de belastingen hebben opgegeven.

Dit “wekt de suggestie dat veel gebruikers van Coinbase de opbrengsten uit Bitcoin-handel niet opgeven,” aldus de rechter.

Met het vonnis zet de IRS een eerste stap tegen mogelijke belastingontduiking door cryptohandelaren. Maar het belastingrecht kan de ontwikkelingen in de cryptowereld waarschijnlijk gewoon niet bijbenen. Door het vonnis worden nu ineens 14.000 Coinbase-gebruikers onderzocht, vanwege het simpele feit dat ze nieuwe technologie gebruiken. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is in september trouwens nog een wet voorgesteld waardoor je over iedere transactie met cryptovaluta met een waarde van onder de 600 dollar geen belasting hoeft te betalen.

De auteur van dit artikel heeft Coinbase gevraagd hoe het bedrijf dit vonnis zal gaan uitvoeren en zal een update schrijven zodra hij een reactie heeft gekregen.

