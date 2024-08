Coke, pistolen en tieten: achter de schermen bij Polska’s nieuwe video

Het maakt niet uit hoe goed een videoclip is, over het algemeen is het filmproces qua amusementswaarde vergelijkbaar met het plakken van een band of een afspraak inplannen bij de tandarts. Het is vooral een lange zit waarin je wacht tot je in actie mag komen en de tijd moet doden met het zoveelste rondje social media. Gelukkig lopen er in Nederland nog een aantal stunters rond die zich wel kunnen vermaken tijdens een clipshoot, en deze vreugde ook met ons willen delen.

Giancarlo Sánchez – winnaar van een Gouden Kalf en allround toffe peer – maakte Nullen, de nieuwste clip van Polska. Tussendoor schoot Milan van Dril een stel prachtige foto’s om met de mensen te delen. Polska zit nu trouwens in Polen, waar hij uitrust van het afmaken van zijn album en veel lokale worst eet. Hij bevestigt aan de telefoon dat het maken van videoclips inderdaad over het algemeen lang wachten is, maar, hij mocht van BMW wel twee dagen rijden in een auto van tweeënhalve ton.

Check hieronder de fotoserie van hoe het er achter de schermen aan toeging.