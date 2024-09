Colin van Eeckhout over pijn, eindigheid en zijn artistieke nalatenschap

Amenra is misschien wel de grootste band van de Belgische underground, met volgelingen over de hele wereld. Maar in tegenstelling tot andere grote Vlaamse fenomenen – K3 bijvoorbeeld – is de Gentse postmetalband haast ongrijpbaar en boven alles tamelijk zware kost. De nummers zijn kleine filosofische verhandelingen over leven en dood, en hun esthetiek is doordrenkt met mystieke en religieuze symboliek die ze van hun originele betekenis ontdoen. De band treedt niet vaak op, maar als ze net zoals afgelopen weekend op Roadburn spelen, kijk je niet zomaar naar een ‘concertje’, maar ervaar je eerder een intense, louterende spirituele trip – misschien zelfs wel vergelijkbaar met het hallucinerende gevoel dat je blijkbaar voelt als je verdrinkt.



De frontman is Colin van Eeckhout. Hij is ook de motor achter Church of Ra, een collectief van gelijkgestemde bands en kunstenaars uit de omgeving van Gent met onder meer Oathbreaker en Black Heart Rebellion. Daarnaast heeft hij zijn eigen soloproject CHVE.

Wie is Colin van Eeckhout en waar komt de fascinatie voor pijn – toch wel Amenra’s belangrijkste thema – vandaan? In onze nieuwe Noisey-documentaire volgen we Colin naar voor hem en de band belangrijke locaties en momenten; op weg naar een optreden met Amenra, naar de skatebaan waar de band nog weleens bij elkaar komt, en wanneer hij samen met zijn kinderen een bezoek brengt aan zijn moeder. Via deze plekken en momenten beginnen we te begrijpen waar hij zijn inspiratie vandaan haalt voor de donkere muziek die mensen over de hele wereld weet te raken.

Colin over de documentaire:

“Van Amenra bestaat het beeld dat we ons ophouden in een kelder waar we bloed drinken uit schedels. Met deze documentaire wil ik de nadruk leggen op het menselijke aspect van het zijn van een muzikant. We zijn meer dan dat. Je ziet mijn moeder, mijn kinderen, onze oefenruimte, het skatepark waar het allemaal begon voor Amenra. Je krijgt dat te zien zoals het er achter de schermen echt aan toegaat. Elk vrije moment in ons leven wijden aan kunst, creatie en muziek, om vorm te geven aan de wereld die zich in ons hoofd afspeelt.”

Bekijk de documentaire hieronder: