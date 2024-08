Collages van vaders die tobben over de eindeloze leegheid van hun bestaan

Als je eenmaal in gedachten verzonken bent, zie er dan nog maar eens uit te komen. In de collages van Alexandre Coll zie je mannen van middelbare leeftijd – we gaan er maar even vanuit dat ze allemaal vader zijn – peinzend in een bijzondere leegte staren. Zo kijkt een vader op een paard naar wat gele wolken, en een vader in pak heeft zijn blik gericht op een berg met een bloem erop. De collages van Coll bestaan volgens de kunstenaar uit afbeeldingen, vormen en kleuren die de psychologische toestand van de karakters weergeven. De serie heeft dan ook de toepasselijke titel El Mirall de L’ànima, oftewel “de spiegel van de ziel”.

De collagekunstenaar knipt en plakt alle werken met de hand aan elkaar. Dat tastbare proces is heel belangrijk, volgens Coll. “Het idee dat ik het materiaal hergebruik, en niet alleen een afbeelding, is essentieel,” vertelt Coll aan Creators. De kunstenaar selecteerde eerst een hele rits achtergronden en personages, en koos later welk mannetje bij welke achtergrond zou samenkomen in een collage.

Coll’s karakters dwalen rond in verschillende gemoedstoestanden, als je achtergronden moet geloven. Soms zijn de werken heel eenvoudig, zoals een collage van een man die in een vensterbank zit. Hij kijkt naar beneden en de lucht is grijs. In andere, meer complexe portretten, staren de karakters in vreemde landschappen van hun eigen gedachten. De kalende man die op een traptrede lijkt te staan, kijkt naar naar een foto van een neus en mond. Hij staat erbij als de gemiddelde vader op museumbezoek: met de armen over elkaar en licht naar achter leunend om het kunstwerk eens flink te bestuderen.

De collages van Coll zijn geïnspireerd op het werk van Caspar David Friedrich, die in zijn schilderijen vaak het individu centraal stelt. Coll vertelt dat de dialoog tussen landschap en karakter de inspiratiebron was voor zijn serie. De collages doen sterk denken aan het beroemde schilderij Wanderer above the sea of fog van Friedrich . Een groot verschil is dat de man in Wanderer een heroïsch figuur is, terwijl Coll’s karakters zeer doorsnee vaders zijn – gekleed in khakikleurige korte broeken en witte labjassen. De figuren staan vrij letterlijk aan de zijlijn, toe te kijken.

Klik hier voor meer werken uit de serie en bekijk meer van Alexander Coll’s werk op zijn website.