‘Collapse OS’ is een besturingssysteem voor als de apocalyps is aangebroken

Als je afgaat op kernwapens, de klimaatcrisis en de ongebreideld dorst van techgiganten om onze levens te beheersen, zou je haast zeggen dat de wereld bijna vergaat.

Maar of de apocalyps nou enorm dichtbij is of juist niet – wat je er vaak over hoort is dat mensen die de technologie in handen hebben, de sterkste positie zullen hebben. Dit gaat misschien al helemaal op voor Collapse OS, een nieuw open source besturingssysteem dat speciaal ontwikkeld is voor dit doemscenario. Volgens software-ontwikkelaar Virgil Dupras, het brein achter Collapse OS, zullen mensen tegen die tijd hun iPhones namelijk nodig opnieuw moeten configureren. Momenteel staat het project op GitHub en zoekt hij mensen die eraan bij willen dragen.

“Ik doe dit omdat ik een reëel risico wil verkleinen. Het is niet onvermijdelijk, maar waarschijnlijk genoeg om een bescheiden inspanning te rechtvaardigen,” verwoordt Dupras het in een e-mail.

Volgens de website van Collapse OS gaat Dupras ervan uit dat de wereldwijde keten van goederen en diensten tegen 2030 volledig ingestort zal zijn. Binnen dit scenario zal de mensheid niet meer in staat zijn om op grote schaal elektronica te produceren, maar zal technologie nog wel bepalend zijn voor wie aan de macht is. Iedereen die elektronica kan herprogrammeren zal een groot voordeel hebben ten opzichte van mensen die dat niet kunnen.

Dupras gelooft dat de grootste uitdagingen voor technologisch onderlegde mensen zullen liggen in microcontrollers – kleine computertjes met een microprocessor die elektronische apparatuur kunnen besturen.

“Na een paar decennia zullen computers onherstelbaar beschadigd raken en zullen we niet meer in staat zijn om microcontrollers te programmeren,” aldus de website. “Om dit te voorkomen hebben we een systeem nodig dat ontwikkeld kan worden van opgeschoonde delen, en microcontrollers kan programmeren.”

Collapse OS zal werken met de 8-bit microprocessor Z80, die zoal gebruikt wordt voor vaste computers, kassa’s, muziekinstrumenten, rekenmachines en van alles daartussenin. Op Reddit legde Dupras uit dat hij hiervoor heeft gekozen omdat er goed mee te werken valt, “omdat het al zo lang geproduceerd wordt en al voor zoveel apparaten is gebruikt.”

Volgens Dupras moet Collapse OS “draaien op minimale en geïmproviseerde apparaten en geïmproviseerde interfaces, tekstbestanden verwerken, bronbestanden verzamelen voor uiteenlopende microcontrollers en processoren, van een breed scala aan opslagapparaten lezen en schrijven en zichzelf repliceren.”

Momenteel werkt Collapse OS op een zelfgebouwde Z80-computer genaamd RC2014, en op Reddit zei Dupras dat het in theorie ook zou kunnen draaien op een Sega Genesis-spelcomputer.

Dupras is tevreden over de voortgang van het project, vertelt hij. “Ik denk dat ik het zelf af zou kunnen maken, maar het lijkt me leuker om het samen met wat andere ontwikkelaars te doen. Je moet wel aan een aantal eisen voldoen – zoals geloven dat de wereld instort, en over de juiste technologische vaardigheden beschikken. Ik denk eigenlijk niet dat er veel mensen zijn die in dat plaatje plassen. Maar als ze er zijn, dan zou ik ze graag willen vinden.”