Colombia’s beruchte ‘roze cocaïne’ wordt steeds populairder in Europa

Een knalroze drug uit Colombia, een mengelmoes van MDMA en ketamine, wordt steeds populairder bij Europese drugsgebruikers.

Het goedje staat bij gebruikers bekend als ‘tusi’ (‘2C’ op z’n Engels) – en bij de media en politie als ‘roze cocaïne’, terwijl die drug er helemaal niet in zit. Het wordt steeds meer gebruikt door drugsgebruikers en steeds vaker in beslag genomen door Spaanse politie, maar het steekt ook elders in Europa de kop op.

Videos by VICE

In de grote steden van Colombia is de drug onderhand synoniem voor de nieuwe generatie van jonge narco’s die de drug produceren en verkopen voor gebruik in nachtclubs en in de louche sekshandel voor toeristen.

Volgens het verkooppraatje van dealers, dat vooral om de kleur draait, geeft de drug een ‘exclusievere’ high dan cocaïne. Tusi is intussen meer een merknaam dan een specifieke substantie.

De drug verscheen rond 2010 voor het eerst op de Colombiaanse straten. Het roze poeder, dat met een kleurstof wordt geverfd om op te vallen tussen andere drugs en vaak naar aardbei ruikt, werd ‘tusi’ genoemd omdat het de psychedelische drug 2CB bevat.

Sindsdien hebben forensische tests aangetoond dat de drug intussen een onvoorspelbare cocktail is geworden, die meestal variërende hoeveelheden ketamine en MDMA bevat, aangesterkt met cafeïne. Het product, dat door leveranciers in plaatselijke keukenlabs wordt gemaakt, verschilt per ‘kok’, en kan een variëteit aan andere drugs bevatten, waaronder benzo’s, meth en cathinonen, hoewel geruchten dat het fentanyl zou bevatten niet bewezen zijn.

Mensen die het gebruiken ervaren vaak een mix van de verdovende trippy high van ketamine en de stimulerende kick van MDMA en cafeïne.

Vorige week kondigde de Spaanse politie aan dat ze zeven bendeleden hadden gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de verspreiding van cocaïne en tusi in Madrid en Malaga nadat ze het in met drugs volgepropte koffers vanuit Latijns-Amerika hadden gesmokkeld. Na een aantal huiszoekingen in Spanje werd er naast normale cocaïne en contant geld ook 8 kilo aan ‘roze cocaïne’ ontdekt.

In augustus vond de politie op Ibiza 13 kilo ‘roze cocaïne’, waarschijnlijk de grootste tusi-vangst in Europa tot nu toe, samen met normale cocaïne en ketamine, 440.000 euro contant geld en een machinepistool. Van de 12 gearresteerden waren de meesten Brits en twee Colombiaans. Deze zomer ging er een vals angstaanjagend bericht rond op social media dat een batch tusi gemengd met fentanyl de oorzaak was voor een reeks overdosissen op het eiland. In mei ontdekte de politie een drugslab in een plaats net buiten Madrid waar de leveranciers volgens hen verschillende drugs aan het mixen waren om roze cocaïne te maken.

Volgens een drugsverslag van de VN over de opkomst van de illegale handel in ketamine dat deze week werd gepubliceerd werd tusi dit jaar op een muziekfestival in het VK gezien en ook in Oostenrijk en Zwitserland. In juli werd een Colombiaan, die was gearresteerd omdat hij cocaïne naar Italië had gesmokkeld, in zijn huis in Milaan met tusi betrapt.

“Deze drug is tekenend voor de neo-drugshandel in Colombia,” vertelt Julian Quintero, een socioloog en onderzoeker bij Social Technical Action, een Colombiaanse NGO gespecialiseerd in drugsbeleid, aan VICE World News. “De beste feestplekken en de duurste prostituees op de meest uitbundige feestjes zijn niet in handen van de traditionele volwassen ‘patróns’ van de drugshandel, maar van roekeloze jongeren die tusi hebben leren ‘koken’ in hun eigen keukens.” Quintero zegt dat de cultuur van neo-drugshandel met behulp van tusi “het monopolie van geld en prachtige vrouwen van de cocaïnesmokkelaars heeft afgenomen.”

“Met tusi kan elke jonge man de drugsbaas uithangen. De cultuur van tiener-gangsters is gedemocratiseerd.” Hij zegt dat tusi de populairste drugs bij uitstek is voor buitenlanders die de sekshandel in Medellín en Cartagena betreden.

Een graffiti-schildering van “tusi” op de drugscontrole-plek van Social Technical Action in Bogotá. Afbeelding: Hellsaintcat

Tusi is nu de op vier na populairste drug in Colombia en vaste prik op drugsmenu’s in landen als Argentinië, Venezuela, Uruguay, Chili en Panama.

Het was misschien wel onvermijdelijk dat de drug in Spanje, het Europese land met de sterkste links met de Colombiaanse drugswereld, de kop op zou steken. Tusi wordt sinds 2011 hier en daar in Spanje gespot en één van de eerste grote vondsten was in 2016, toen negen mensen, waaronder een paar Colombianen, werden gearresteerd omdat ze in een tusi-lab net buiten Madrid werkten.

Maar experts zeggen dat ze de afgelopen drie jaar een toename in de verspreidheid van de drug in Spanje hebben gezien.

Uit een enquête die eerder dit jaar bij 1412 recreationele drugsgebruikers werd uitgevoerd door Energy Control, een NGO die bezig is met schadebeperking omtrent drugs, bleek dat één op de vijf mensen in de afgelopen twaalf maanden tusi hadden gebruikt. Vóór 2019 ontving de NGO, die drugs test die door het publiek wordt ingestuurd, maar een handvol drugsmonsters die als tusi werden geïdentificeerd, maar de afgelopen drie jaar heeft het er meer dan 150 ontvangen.

“In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ‘roze cocaïne’ niet een drugs voor de elite, voor modellen en rijkeluizen, maar iets wat door mensen uit alle hoeken van de samenleving wordt gebruikt,” zegt Claudio Vidal, een bestuurder bij Energy Control. “Hoewel het in het begin vooral in de grote steden zoals Madrid of Barcelona werd gevonden, of op toeristische locaties zoals Ibiza of de Costa del Sol, heeft het zich onderhand ook naar andere plekken verspreid.”

De verspreiding van tusi is onderdeel van een langzame maar duidelijke verandering in de drugsvoorraad van de wereld, van plantaardige drugs zoals cannabis, cocaïne en heroïne naar synthetische drugs die in labs worden gemaakt, die vaak makkelijker te produceren zijn, maar net zoals fentanyl onvoorspelbaarder en dodelijker kunnen zijn.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE World News

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.