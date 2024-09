Stefano Keizers eet zo min mogelijk voor optredens om niet te hoeven kotsen

MUNCHIES Wat is het lekkerste wat je ooit hebt gegeten in een theater?

Stefano Keizers: Het enige eten dat ik echt lekker vind zijn sigaretten. Maar het allerlekkerste wat ik ooit heb gegeten in een theater was een hele kreeft. Toen voelde ik me echt de koning te rijk. Daarna heb ik beter gespeeld dan ooit tevoren.

En een keer in Hoorn kreeg ik powerfood te eten, alleen maar zaden en noten. Toen ik dat hoorde, dacht ik ‘Jezus Christus, ik wil m’n geld terug’ en het was ook echt niet te pruimen. Maar een half uur later had ik wel gigantisch veel energie. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als toen, dus die mensen zijn toch iets op het spoor.

Wat is het slechtste eten dat je ooit backstage hebt gegeten?

Toen ik nog in de (inmiddels opgeheven) band Wooden Constructions speelde, was bijna al het eten dat we backstage kregen echt vies. Meestal was het een hele grote pan met koude pastasalade, die je er dan zelf met een plastic koffiebekertje uit moet schrapen.

Wat staat er op je rider?

Er is in de cabaretwereld niet echt sprake van een rider. Ongeveer de helft van de keren staat er eten op tafel. Dat kan variëren van Chinees dat gehaald wordt en dat je met wegwerpbestek opeet, tot grootmoeders stoofschotel die al drie dagen staat te sudderen.

Mijn tactiek is om het eten te ontlopen door te laat te komen en dan bij het lokale pannenkoekenhuis te eten. Maar dat lukt niet altijd. Het komt ook dikwijls voor dat ik met een aantal rare technici aan een tafeltje zit te bikken. Dat zijn ook de maaltijden die invloed hebben op het optreden omdat ik daarna enorme maagkrampen krijg tijdens het spelen.

Wat eet je het liefst voordat je opgaat?

Ik heb meer drinkrituelen dan eetrituelen. Dat komt doordat mijn shows nogal fysiek zijn en het is meerdere keren voorgekomen dat ik op een volle maag speelde en direct na de voorstelling moest kotsen.

Bijvoorbeeld in De Nieuwe Anita, waar ik een keer voorafgaand aan een show een Thaise maaltijd at, die erg lekker was maar te laat binnen werd gebracht. Daarna moest ik de hele avond optreden in een snikhete kelder en tijdens de show voelde ik het al opkomen, maar kon ik het nog binnenhouden.

Na afloop ben ik door het publiek naar de wc gerend om over te geven. Eten doe ik dus niet meer voor een show. Wel drink ik heel veel koffie voordat ik het podium opga. De oplettende kijker zal zien dat ik tijdens het optreden mijn benen niet stil kan houden door de grote hoeveelheid cafeïne in mijn systeem.

Wat eet je om jezelf te troosten als een optreden slecht is gegaan?

Mijn gewone comfort food dat ik elke dag wel nodig heb omdat ik sowieso dagelijks wel een lichte depressie heb, zijn Tony’s Chocolonelyrepen met zoute karamel. Ik denk dat ik twee à drie van die repen per dag eet. Altijd na twee uur ’s nachts.

En wat eet je om jezelf te belonen?

Als ik mezelf wil belonen rook ik vooral veel. Maar als ik echt vind dat ik een traktatie verdiend heb, dan koop ik allemaal vleesbeleg en bak ik dat op in een pan met veel boter. Wat ik ook heel prettig vind, is eten kopen voor andere mensen.

Het liefst neem ik iemand mee naar een heel duur restaurant, dan zie ik diegene denken ‘dit is te duur voor me, ik kan niet zoveel bestellen’. Ik hou dan het hele etentje mijn mond maar reken na afloop alles in een keer af. Die machtspositie vind ik heerlijk. Dat komt doordat ik in het dagelijks leven geen macht heb.

Wat wil je doen als je tournee erop zit?

Een van mijn grootste wensen is om ooit een restaurant te openen à la El Bulli. Ik ben echt een heel groot fan van El Bulli, ik ben extreem gefascineerd door iedereen op aarde die experimenteert of iets vernieuwends probeert te brengen. Ik heb ook al een lijstje met gerechten klaarliggen die ik zou willen maken als ik zelf zo’n soort restaurant zou openen.

Een ervan is een microscopisch kleine hamburger. Iedereen krijgt dan een microscoop op z’n bord waar ze doorheen moeten kijken, in die microscoop zien ze een hamburgertje en dat moeten ze met een pincet op hun tong leggen. Maar alle ingrediënten van een hamburger zitten erin en je kunt ook tegen betaling extra cheddar of bacon bestellen.

Blijft er weleens eten zitten in je snor?

Ja, serieus wel. Sowieso slaat een snor geur op. Dus mensen die met me zoenen, kunnen ruiken wat ik de dag ervoor heb gegeten.