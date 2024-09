Commander X, een legendarische voortvluchtige hacker, heeft een boek geschreven

Christopher Doyon—of hoe hij bekend is onder zijn 7.000+ volgers, Commander X— is een dakloze en voortvluchtige hacker die al vier jaar lang op de vlucht is voor de Amerikaanse overheid in Canada. Terwijl er verschillende kopstukken van Anonymous opgepakt en gevangengenomen werden, ontliep Commander X steeds de dans. Volgens de verhalen was hij een invloedrijk lid van het hacktivisten-collectief tijdens hun meest schadelijke periode. Tot nu toe heeft hij het lot van zijn voormalige groepsgenoten nog weten te vermijden.

Dus, als een symbool van zijn vrijheid, publiceerde X gister zijn eerste boek, Behind the Mask, wat de eerste keer is dat er echt iets uit Anonymous de wereld in gebracht wordt. Er kwamen eerder wel eens sporadisch mensen naar voren vanuit het hackerscollectief, maar die hoorden we dan door stemververvormende filters in videos of vanuit de gevangenis.

Het boek van X gaat tegen verwachtingen van Anonymous in; het is persoonlijk, opschepperig en zelfspottend tegelijk. Door de vertelling uit de eerste persoon geeft het boek een inzicht in de werking van Anonymous, die vreemd zullen zijn voor een niet-hacker die het boek leest.

Het is misschien niet slim om een boek als dit te schrijven, gezien hoe graag de FBI Anonymous leden op wil pakken. Maar Commander X heeft toch al niet een traditionele relatie met de media. Sinds hij ontsnapte aan vervolging in de VS doet hij vaak interviews met grote nieuwsbedrijven en hij tweet dagelijks pesterijen naar Amerikaanse overheidsinstellingen. Met berichten op zijn tijdlijn als: “Wat gaat de FBI Cyber Crime-afdeling doen als er geen internet meer is? Zoekt Walmart nog bewakers?” en “… Als je gerespecteerd wil worden tijdens een protest, kom dan gewapend.”

“Voor wie zich afvraagt hoe Anonymous aan een grote operatie start, het begint meestal met verontwaardiging dat zorgde voor een bijna woedende groep”

Behind the Mask vertelt over de periode tussen 2008 tot 2012, van hoe X zich aansloot bij Anonymous, snel tot een invloedrijke positie stijgt in een decentrale organisatie, de aandacht van de FBI Cyber Crime-afdeling krijgt en ontsnapt uit Amerika via een geheime spoorweg. (De gebeurtenissen zoals ze volgens de auteur zijn gegaan, natuurlijk.)

In de woorden van X zelf, dacht hij eerst dat Anonymous een “gekke science fictioncult” was waar mensen “stomme Guy Fawkes-maskers” droegen. Iemand schijnt hem zelfs opgedragen te hebben om zich bij Anonymous aan te sluiten terwijl hij “Commandant” was van een kleine cyber-militie, de ‘People’s Liberation Front’ (PLF). Die militie draaide uit een “kerker” in Cambridge, Massachusetts waar “elke vierkante centimeter” van de muren “beplakt [was] met concertposters (vooral van Grateful Dead), protestflyers en hand getekende kunst, vooral politieke kunst.”

Hier kreeg X het bevel van de “Opperbevelhebber van de PLF”, iemand die we in het boek alleen kennen als Commandant Adama, om lid te worden van Anonymous. Dit is te bewijzen tot het punt dat de ‘People’s Liberation Front’ echt bestaat en dat Christopher Doyon een echt persoon is. Verder moet Behind the Mask gelezen worden met een gezonde scepsis over de gebeurtenissen die er in beschreven staan.

Commander X in 2012.

Maar toch, Adama had twee redenen voor X om lid te worden van Anonymous: 1) Om voor de PLF een soort verbond af te sluiten, en 2) om een offensief tegen de gemeente van Santa Cruz te lanceren voor hun slechte behandeling van daklozen.

Adama wou blijkbaar wraak voor een dakloze vriend die leefde in Santa Cruz en dood gevonden werd onder een brug.

X nam de missie snel aan en dat geeft een goed inzicht in de denkwijze van hackers als X. Hij geeft in Behind the Mask vaker aan dat hij en zijn collega’s tot actie overgingen door pure en simpele woede. “Voor wie zich afvraagt hoe Anonymous aan een grote operatie start, het begint meestal met verontwaardiging die zorgde voor een bijna woedende groep.”

Nadat hij de opdracht aanvaard, pakt het verhaal van X een jaar later weer op, terwijl hij in de bergen leeft en wiet kweekt, of hoe hij de planten noemt: “de dames, zesentwintig van de meest prachtige sativa/indica mixplanten die je alleen kan kweken in de zwarte aarde van de bergen van Santa Cruz.”

Het is dan, in zijn zoektocht naar wraak voor daklozen, wanneer hij problemen krijgt. In 2010 haalt hij uiteindelijk de provinciale website van Santa Cruz offline als protest voor hoe de gemeente met daklozen omgaat. Het was een kleine overtreding; X beschrijft de DDoS-aanval met kleine impact een “simpele vandalistische” operatie. Ondanks de relatief onbeduidende actie, is het deze protestactie die leidde tot de aanklacht waar X nog steeds voor op de vlucht is (X kan maximaal 15 jaar vastzitten voor het schenden van de ‘Computer Fraud and Abuse Act’).

De relatie van X met Anonymous leidde tot veel opmerkelijke hacks. Zo beschrijft hij het neerhalen van Mastercard.com met zijn eigen toetsenbord (“Ik drukte op de vuurknop”), tijdens de beruchte Anonymous-aanval van creditcardbedrijven en Paypal toen ze de donaties aan Wikileaks niet meer door wouden geven.

Wat misschien de meest vertellende anekdote uit het leven van X is, is de beschrijving van zijn rol in de aanvallen op de regering van Egypte tijdens de Arabische Lente. Dat deed X terwijl hij zijn dagen spendeerde in een koffiehuis in San Francisco dat ‘Koffie voor de Mensen Café’ heette.

“Een ander gebied waar mijn werk een impact had, was in het verzamelen van gegevens. Ik heb een ‘spider’ geprogrammeerd om door servers te kruipen om specifieke data op te pikken. Ik had hem geprogrammeerd om de fax nummers en e-mailadressen van alle Egyptenaren te verzamelen. Mijn spider, die ik ‘Hazel’ noemde, kon niet alleen die taak uitvoeren, maar kon ook burgerlijke data scheiden van overheidsinformatie. Uiteindelijk kon Anonymous daar psychologische oorlog mee voeren tegen de Egyptische regering terwijl ze andere belangrijke informatie en aanmoedigingen door konden sturen naar het Egyptische volk…”

“Dit leidde tot een komische situatie waarin ik een nacht heb geslapen in een steegje achter het koffiehuis zodat ik verbonden kon blijven en Hazel kon blijven lopen.”

Die dualiteit van het coördineren en het deelnemen aan hacks met wereldwijde invloed terwijl hij op straat slaapt, dat is waar de jarenlange fascinatie van Commander X bij journalisten en activisten vandaan komt,.

Die verhalen zijn mooi, maar Behind the Mask moet wel met een korrel zout genomen worden, ook al is het voor geen andere reden dan dat het geschreven is door Commander X – een van de meest prominente evangelisten van een van de meest verdeelde, maar toch impactvolle activistische bewegingen aller tijden. X is nooit te verlegen om de impact van Anonymous te verklaren (en misschien wel overdrijven). Sommige beweringen van de hacker zijn verder ook gewoon bijna niet te geloven.

Maar wat verifieerbaar is, is dat de prestaties waar X betrokken was op zichzelf historisch waren. Veel van zijn collega’s werden gestraft en gevangen gezet en de financiële sector werd opgeschrokken door de harde vergeldingen van Anonymous. X is een cyber-voortvluchtige en is een symbool van een nieuw soort anarchistisch activisme. Een activisme dat snel de aandacht van ’s werelds sterkste overheden kan grijpen.

Voor al die redenen is het boek van X opmerkelijk. Het geeft zijn persoonlijke verslag van een uniek en bizar avontuur. Alleen al het stuk hoe hij Amerika ontsnapt is, is het lezen waard. X zegt dat hij geheime vluchtroute ontworpen heeft – voordat hij wist dat hij het zelf nodig zou hebben-van Anonymous leden en andere mensen. Zij konden in een oogwenk een ‘pakketje’ versturen van één ‘node’ naar een andere. Zo zouden zij Amerikaanse activisten kunnen vervoeren uit de gevarenzone en naar Canada.

Het ontwerpen van een geheime vluchtroute en het gebruiken ervan waren twee verschillende dingen. Voor X, die toen in een kamp aan de San Lorenzorivier in Californië woonde was de reis soms “iets té ‘spion-thriller’” voor zijn doen.

Het boek stopt helaas in 2012 met een gemaskerde X bij de premiere van de Anonymous-documentaire We Are Legion bij het Hot Docs Film Festival in Toronto. Zoals hij het zegt, “Ik kwam bij de wereldpremière om mijn rol te spelen met mijn bruine Guy Fawkes vest, een all-access pas om mijn nek en een echt Guy Fawkes masker op mijn gezicht.” Aan het eind van Behind the Mask vragen wij ons af wat X de afgelopen vier jaar nu in Canada gedaan heeft.

Ook al heeft het boek een onvolledige tijdlijn, het geeft wel een goed portret van iemand die bij de meeste bekende hacks, stunts, en protesten van Anonymous was. Dat maakt het boek een essentieel werk in het verhaal van de impact van het controversiële, gedecentraliseerde, en onbesuisde hacktivistennetwerk.