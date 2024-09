Complotdenkers op Reddit denken dat WO III elk moment kan uitbreken

We kunnen het er allemaal wel over eens worden dat de wereld een stukje minder gezellig is geworden door het onvoorspelbare militaire beleid van President Trump. Gelukkig zijn onze vrienden van de subreddit /r/conspiracy er om onze ogen te open voor het dreigende gevaar. Vandaag zou het wel eens goed mis kunnen gaan.

Onder het kopje “4/26” hebben verschillende lezers feiten en vermoedens verzameld die bewijzen dat de VS bedreigd wordt door nucleaire aanval uit Noord-Korea. Al deze informatie is samengevat in een gigantische post over 4/26, die met 2000 upvotes veruit het meest populaire complot ooit is van /r/conspiracy.

Videos by VICE

De aanleiding van deze theorie is Operation Gotham Shield, een training om te testen hoe New York en New Jersey reageren op een nucleaire aanval. Dit is onderdeel van het nationale oefenprogramma van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA). Ondanks dat alle details door de FEMA openbaar zijn gemaakt, wordt er gedacht dat het om een zogeheten false flag operatie gaat, waarbij de Amerikaanse overheid een echte aanval vanuit Pyongyang op een oefening wil laten lijken.

Lees verder op Motherboard.