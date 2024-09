Confronterende portretten van de mensen van het slachthuis

“Stel je voor, je loopt over straat en ziet iemand waar je nog net iets langer naar wil kijken. Dan zou je moeten stoppen, en hen een beetje aangapen. Maar dat is natuurlijk gek. Fotografie kan dat wel, en dat is juist de kracht ervan,” zegt Derek Henderson. In zijn serie Waitoa Slaughter House geeft de Nieuw-Zeelandse fotograaf een kijkje achter de schermen van de slachtindustrie, met een reeks portretten van de slachters van het land, wiens dagelijks leven bestaat uit het doden van beesten.

Derek Henderson is opgegroeid in een gebied waar ongeveer zeven vleesfabrieken gevestigd waren, in Hawke’s Bay. Hij was altijd al geïnteresseerd in de slachters, en was benieuwd of het voortdurend doden van beesten invloed had op hun leven, en of je dat zou kunnen zien in hun gezicht.

Zijn portretten, die uit de context worden getrokken door de arbeiders voor een wit scherm te zetten, met hun bloederige schorten nog aan en hun slachtgereedschap in de hand, zijn een zowel confronterende als tedere blik op de vleesindustrie en z’n arbeiders.

Van alle veertig mensen die hij een periode lang heeft gefotografeerd, zat er eentje tussen die pas net was begonnen met slachtwerk. “Je kon aan hem zien dat hij best gechoqueerd was door wat er gebeurde, dat hij het zelfs verafschuwde. Maar na een tijdje raakte hij er gewoon aan gewend,” zegt Henderson.

“De menselijke natuur is fantastisch, we kunnen ons snel aanpassen”

