Het Roadburn-optreden van Converge waar ze ‘Jane Doe’ integraal speelden staat in zijn geheel online

Roadburn heeft de reputatie als festival waar dromen tot realiteit komen en de afgelopen editie is daar geen uitzondering op. Het moet voor alle bands lastig zijn geweest om op te vallen tussen artiesten als Diamanda Galás, Neurosis, G.I.S.M en IJslandse black metalwonderkinderen. Maar één band lukte het fenomenaal: Converge. Ze speelden hun magnum opus Jane Doe integraal en, zoals je kon verwachten, was het magistraal.

Cinematograaf Frank Huang van videokanaal Pit Full of Shit was aanwezig om het optreden in al zijn intensiteit vast te leggen. Deze gast is een supergetalenteerde filmmaker, en dat zie je er aan af. De opnames staan nu online, bekijk ze hieronder.