Een man raakte gewond nadat een flesje Corona ‘als een handgranaat’ ontplofte

Lokaal gebrouwen speciaalbieren zijn een knallend succes in Mexico. De Mexicaanse brouwer Corona lijkt alleen niet te beseffen dat je daarvoor geen letterlijke explosies nodig hebt.

Een man uit Californië raakte namelijk gewond, nadat een glazen flesje Corona spontaan ontplofte, waardoor hij met stukken glas in zijn been bij zijn huisarts belandde. “Het is alsof ze glazen handgranaten verkopen,” vertelde het slachtoffer John Jay Curtis, een gepensioneerde advocaat, eergisteren aan de New York Post.

Videos by VICE

Toen de man met een kratje bier van zijn keuken naar de garage liep, ontstond er “een explosie die zo hard was, dat het leek alsof er een granaat ontplofte,” vertelt Curtis. Wat begon met zin in een biertje eindigde met veel pijn en bloed.

Dit is niet de eerste keer dat de flesjes van het biermerk spontaan exploderen, merkt de

New York Post op. In 2007 werd een peuter op Long Island in New York gedeeltelijk blind, nadat een defect flesje ontplofte. De ouders spanden een rechtszaak van 46 miljoen dollar tegen het bedrijf aan. Vorig jaar in juli vlogen er door een andere ontplofte fles stukken glas in de ogen van een runner uit Manhattan, die daarna ook een rechtszaak heeft aangespannen vanwege de pijn, het lijden en het verlies van zijn gezichtsvermogen. En in juli van dit jaar moest een bouwvakker uit Queens een spoedoperatie ondergaan, nadat er ook in zijn ogen een stuk fles werd geblazen.

Als je ‘beer bottle bomb’ op Google intikt, vind je snel genoeg een hoop links naar thuisbrouwerijen die hiervoor waarschuwen. De onbedoelde bierflesbommen worden blijkbaar veroorzaakt door een teveel aan suiker, het te vroeg bottelen van bier en te veel koolzuur. Het komt zelfs zo vaak voor dat menig bierblog wel een stuk heeft geschreven over dit probleem en hoe je het kunt vermijden.

Toch blijkt dat het niet iets is wat alleen thuisbrouwers overkomt. In 2014 riep het Amerikaanse 10 Barrel Brewing Co. hun Swill-bier terug, nadat ze erachter kwamen dat het bier uit een aantal batches nog in de fles aan het fermenteren was, waardoor het had kunnen exploderen. Het is alleen niet duidelijk waarom verder juist het bier van Corona zo vatbaar lijkt te zijn voor spontane ontploffingen.

Een woordvoerder van Constellation Brands – het moederbedrijf van Corona – vertelt ons: “We voeren grondige tests uit tijdens ons productieproces en onze flessen zijn ontworpen en getest om hun integriteit te behouden. We zullen deze kwestie onderzoeken en ons inzetten om ervoor te zorgen dat onze producten blijven voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.”



Het is hoe dan ook misschien slimmer om het voortaan bij blikjes te houden, of toch maar voor een biertje uit een plastic beker te gaan.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.