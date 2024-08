Deze foto’s laten zien hoe leeg Brussel is tijdens de lockdown

Dit weekend probeerde ons te verleiden met stralend weer, maar toch bleven we binnen. We gingen géén pintjes drinken met onze vrienden, gingen niet picknicken in het park en reden niet naar de kust met zes man in één auto gepropt.

Door het raam verwarmt de zon je gezicht. Je voelt de energie van de eerste lentedagen, maar je mag je kot dus niet verlaten. Wat ooit banaal en onschadelijk was, is nu een risico, zelfs verboden geworden. In je hoofd heerst daardoor flink wat verwarring. Het lijkt wel alsof je in een filmscène bent beland als je door de verlaten straten wandelt: een of andere Hollywoodfilm over het einde van de wereld met een serieus productiebudget waar ze zo een hele straat mee kunnen leegmaken.

In dat geval zou het nu wel om een passieproject van een gestoorde multi-miljardair moeten gaan, want om een hele stad, zelfs een heel land te ontruimen, zou je in normale tijden een gigantisch pak geld nodig hebben.

Op de straat in Brussel roept er een man “de dood aan hamburgers en kapitalisten!” Hij heeft de boodschap duidelijk al begrepen. Zo te zien heeft hij al meer dan één Cara op, maar toch heeft hij iets profetisch. Je zouden hem maar al te graag willen geloven als hij zou verklaren dat hij met die kreet eigenlijk ingespeelt op de nieuwe dagelijkse realiteit, waarin je voor het buurtwinkeltje op de hoek staat te wachten in een rij op anderhalve meter afstand van de mensen voor en achter je, en waarin sommige kassiers zich achter platen van slecht gesneden plexiglas verschuilen. En dan vooral het feit dat zij iedere dag tegen een minimumloon blijven werken, zodat ons systeem niet helemaal instort en alles nog erger wordt dan het al is.

En om dan te beseffen dat een minuscuul, zelfs praktisch onzichtbaar deeltje aan de oorzaak ligt van dit alles… Dat kan je duizelig in je hoofd maken, maar het zet je ook op je plek. Het maakt ook je zintuigen wakker, of misschien word je gewoon gek, want je hoort plots allerlei nieuwe geluiden en ruikt dingen als bloemen of een joint. Het komt van het balkon naast je. Je bent bijna verrast om te ontdekken dat je, oh ja, nog steeds buren hebt. De buurman beseft dat hij nu technisch werkloos is en dat is echt klote voor hem, want hij weet niet hoe hij zijn huur gaat betalen. Dit mag dus niet te lang aanslepen.

Er zit iets in de atmosfeer dat we nog niet eerder hebben ervaren, een soort kalmte voor of na de storm. Die kalmte geldt natuurlijk niet voor de mensen die, in het hart van deze orkaan, zonder dak boven hun hoofd moeten leven. Het is ook niet hetzelfde voor hen die nu niet rustig thuis zitten, omdat ze bezig zijn met het redden van levens; die mensen die we iedere dag massaal eren met een luidruchtig ritueel en boodschappen op witte lakens. Dat heeft iets moois en geruststellends: het doet je zelfs een beetje naïef geloven in een betere wereld. Het was mooi weer afgelopen weekend, maar toch bleven we binnen. Gelukkig maar.

Het Muntplein

De Brouckèreplein

De Grote Markt

De Kunstberg

Station Brussel-Centraal

Skatepark aan het Ursulinenplein

Het Koningsplein

De Financietoren (FINTO)

Het Beursplein

