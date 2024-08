Coronavirus-porno gaat viral op Pornhub

Let op! Er zitten links in dit artikel waar je misschien beter niet op kunt klikken als je nog op je werk bent.



In de video ‘Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan’ stap je in de huid van Jerry, een verpleegkundige in een gaspak die wat ronddwaalt in een verlaten ziekenhuis. Het is donker en Jerry is bang. Iemand probeert hem tevergeefs te bereiken op zijn walkie talkie.



Dan verschijnt er ineens een vrouw in een doktersjas en komt er ruis in het beeld. Een paar seconden later haalt ze zijn stijve pik uit het handige gat dat in zijn gaspak zit, en beginnen ze zonder een woord te hebben uitgewisseld te neuken.

In deze video, gemaakt door Spicy x Rice, zit wel degelijk een kern van waarheid: de Chinese stad waar het allemaal begon ziet er inderdaad uit als een spookstad, nu het openbaar vervoer plat ligt en er al ruim een maand een lockdown is. Een andere video van hen, ‘TSA AGENT DETAINS WOMAN SUSPECTED OF CORONAVIRUS’, had zo een echte nieuwskop kunnen zijn.

Coronovirusporno? Tsja, je kon erop wachten.

Als je op Pornhub zoekt naar ‘coronavirus’ krijg je 112 video’s met titels als ‘MILF In Coronavirus Quarantine Gets Hard Fucked for Medicine’ en ‘Coronavirus patients fuck in quarantine room’. Op xHamster krijg je met diezelfde zoekterm vier video’s, waarvan minstens eentje een oude video is van wat mensen die een rollenspel doen met mondkapjes. Wel zegt xHamster-woordvoerder Alex Hawkins dat, nadat er vorige maand gratis premium-accounts werden aangeboden binnen regio’s die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, er zoveel aanmeldingen waren binnengekomen dat xHamster niet eens aan de vraag kon voldoen.



“Ik denk dat mensen zich aangetrokken voelen tot coronavirusporno om dezelfde reden als waarom mensen die bang zijn voor hun eigen schaduw graag naar horrorfilms kijken: we zijn op zoek naar dingen die ons tot leven doen komen,” zegt Spicy, de mannelijke helft van het duo uit ‘Deserted Wuhan’. “Dit virus is iets wat de hele wereld bang maakt. Je moet er iets bij kunnen voelen, en waar voel je nu meer bij dan bij de wereldwijde crisis waarin we nu beland zijn?”

Andere video’s hebben ook nog een educatief tintje. In ‘COVID-19 Coronavirus: Horny Slut Has to Use Protection During Outbreak!’ komt Little Squirtles haar huis binnen en roept ze: “Papa, ik ben thuis! En ik ben zo geil!” Dan komt haar partner Chase Poundher aanlopen met een mondkapje op. “Wacht, kom niet dichterbij. Heb je niet van COVID-19 gehoord?” Hij onderwerpt haar aan een uitgebreide test van zeker dertig seconden, en concludeert dat de kust veilig is. Hij trekt haar kleren uit en begint haar te beffen met zijn mondkapje nog om.

Chase vertelt me dat deze video geïnspireerd is door oude veiligheidsvideo’s van Delta Airlines. Het voornaamste doel van hun video, die ze integraal en gratis online hebben gezet, was om kijkers te informeren of ze wel of niet mondkapjes moeten gebruiken en hoe het virus zich eigenlijk verspreidt. Hij heeft gemerkt dat hun werk, ondanks alle goede bedoelingen, op veel plekken gecensureerd wordt.

“We dachten dat we porno wel als manier konden gebruiken om betrouwbare informatie te verspreiden, en we door het wat luchtig te houden ook mensen geïnteresseerd zouden krijgen en het risico om geband te worden zouden beperken,” zegt Spicy. “Uiteindelijk wordt toch overal porno van gemaakt. We wisten dat mensen er naar zouden zoeken op platforms als Pornhub, waar weinig gecensureerd wordt.”

Er zijn veel video’s die van de populariteit profiteren door gewoon ‘coronavirus’ of ‘COVID-19’ in de titel te zetten. In een daarvan zie je een vrouw in haar string op een loopband rennen – waarom de video ‘End Coronavirus’ heet wordt niet echt duidelijk. In een andere zie je twee mensen in beslagen pakken elkaar droogneuken, en in sommige zie je alleen gewoon wat gasten zichzelf aftrekken of gepijpt worden. Er zitten vaak Aziatische acteurs in, en de reacties zijn vaak racistisch – zoals wel vaker bij porno die zich toespitst op een specifieke afkomst.

“We wisten dat de virusuitbraak goed viral-materiaal is, maar waren ons ook bewust van de tragiek die het heeft veroorzaakt,” zegt Spicy. “We wilden het er niet te echt uit laten zien, omdat we anders misschien mensen zouden beledigen die getroffen zijn. We kennen zelf ook mensen die vastzitten in Wuhan, en maakten het met hen in ons achterhoofd.” Ze stelden zichzelf de vraag: zouden zij het erg vinden, of zouden ze het juist als afleiding opvatten? “We wilden het tweede.”

Waarschijnlijk dwalen er in de risicogebieden niet ontzettend veel pijpgrage zombievrouwen rond, en als je tijdens het beffen een mondkapje draagt – hoe doe je dat überhaupt? – betekent dat niet dat je het virus niet meer kunt krijgen. Porno blijft nu eenmaal een vorm van fantasie.

“Ik denk dat mensen het vooral kijken omdat het zo suf is, en dat er maar weinig zijn die daadwerkelijk geil worden van dit soort dingen,” zegt Chase. “Er zijn zat mensen die maskers wel opwindend vinden, maar dat heeft verder niet echt iets met COVID-19 te maken. Ik denk dat mensen het vooral interessant vinden omdat het zo’n ernstig onderwerp een beetje minder zwaar maakt.”