Corruptie, nepnieuws en geweld: de strijd van Marokkaanse ultras

In de 64ste minuut wordt de eerste fakkel ontstoken. Dit is het startsignaal. Binnen een paar seconden breidt de vlammenzee zich uit tot elke hoek van het stadion. Overal zie je felrood licht van bengaalse fakkels en niet veel later verdwijnt het stadion in een rookwolk. Niemand ziet nog wat van de wedstrijd, maar de pot wordt niet gestaakt. Het lijkt niemand wat uit te maken. Dan klinkt opeens uit duizenden kelen het beroemde clublied: Tanjawi Rassi 3ali.

En daarmee is ook het hoogtepunt van de wedstrijd bereikt. Wat zich hier afspeelt, is typisch voor de supporters van de Ultras Hercules, de ultragroepering van de Marokkaanse eredivisionist Ittihad Riadi Tanger, kortweg IR Tanger. Een actie als deze gebeurt normaal gesproken vaak in een seizoen, maar de Ultras Hercules boycotten al een tijdje wedstrijden van hun eigen club.

Videos by VICE

Lees verder op VICE Sports.