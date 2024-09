Cosima’s nieuwe single ‘To Build a House’ raakt je diep in je ziel

Iedereen heeft een anthem voor droevige momenten. Dat ene nummer dat je altijd draait wanneer je je gevoelens op een rijtje moet zetten. De soundtrack van alle beëindigde relaties. Dat liedje dat je uiteindelijk moest verbannen uit je playlist om jezelf wat ruimte te gunnen. Als je jaren later naar dat nummer luistert, reis je automatisch terug naar tijd wanneer je het gebruikte als pleister op emotionele wonden.

Met dat in je hoofd is hier een nieuw liedje van Cosima uit Zuid-Londen. Haar melancholische pop met een hoop textuur staat al een tijdje op onze radar. Haar stem doet je waarschijnlijk denken aan die van Sade maar ze eist haar eigen plek op in de Britse muziek. Haar diep persoonlijke schrijfstijl laat je huiveren van intimiteit. To Build a House, vandaag uit via Island Records, richt zich recht op je onderbuikgevoel met teksten over wachten op iemand uniek die nooit tevoorschijn komt.

Videos by VICE

“Deze song begon als een gedicht dat ik schreef over mijn vader,” zegt Cosima. “Het is een nummer voor iedereen die ooit wachtend en hopend aan het raam stond.” Wanneer ze zinnen zingt zoals de eerste: “While you were gone I washed all the windows / so I could get a better view of your return,” maakt ze dat vrij duidelijk.

Luister hieronder naar To Build a House: