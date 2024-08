Courtney Love waarschuwde in 2005 al voor Harvey Weinstein

Als je je nog steeds afvraagt hoe Harvey Weinsteins seksuele intimidaties zo lang geheim konden blijven, kan deze video waarin Courtney Love in 2005 al voor hem waarschuwt misschien helpen. In het korte filmpje, dat sinds gisteren rondgaat nadat TMZ het had gevonden, wordt Love geïnterviewd op de rode loper.

“Heb je nog advies voor een jong meisje dat naar Hollywood verhuist?”, vroeg een journalist aan Love.

“Uhm, ik word waarschijnlijk beschuldigd van smaad als ik dit zeg,” reageert ze aarzelend. Dan gooit ze het er in een keer uit: “Als Harvey Weinstein je uitnodigt voor een privéfeestje in het Four Seasons Hotel, ga dan niet.” Daarna loopt ze weg.

Dit extreem korte filmpje had blijkbaar invloed op Love’s acteercarrière: ze tweette dat het Hollywood-agentschap CAA haar destijds naar aanleiding van deze beelden voorgoed heeft verbannen.