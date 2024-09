Craftwerk: 49th State Brewing Company in Alaska

In de winter kan het er -40 worden, maar in de zomer is het vol met toeristen verlangend naar rust, reinheid en lekker bier. 49th State Brewing Company ligt tegen de rand van Denali National Park in Alaska, in het hart van de wildernis. In deze aflevering van Craftwerk bezoeken we eigenaren David McCarthy en Jason Motyka. Zij brouwen hun bieren, zoals de Baked Blonde Ale en de Belgian Double On Tundra, met smeltwater uit de bergen. En ondanks dat ze een gouden medaille wonnen op het Great American Beer Festival voor hun Smoked Märzen in 2015, vind je hun bier bijna nergens. En dus zul je toch echt de pelgrimstocht naar Alaska moeten maken.