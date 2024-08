Craig Wright kon niet bewijzen dat hij Bitcoin uitvond, maar hij geeft niet op

Bitcoin heeft een marktwaarde van in de miljarden en volgt nog steeds de originele plannen van Satoshi Nakamoto, het pseudoniem van de uitvinder van de cryptocurrency. Satoshi beschreef het systeem voor het eerst in 2008 en bleef daarna jarenlang anoniem, dus het was nogal uitzonderlijk toen vorig jaar in mei de Australische zakenman Craig Wright een strak gecoördineerde perstour opzette om te bewijzen dat hij Satoshi was.

Als Wright zijn buitengewone claim had kunnen onderbouwen, zou hij van de ene op de andere dag een van de meest invloedrijke mensen in de techindustrie zijn geworden. Alleen faalde hij daarin.

Videos by VICE

Wright werd in 2015 bekend doordat Wired en Gizmodo na een anonieme tip op onderzoek uitgingen en melden dat hij waarschijnlijk Satoshi was. Motherboard schreef toen al dat dit bewijs onvoldoende was. Het jaar daarop ging Wright op perstour om in het openbaar te beweren dat hij Satoshi was, maar dat nam de twijfel niet weg. Hij deed, of kon, niet dat ene ding doen waarvan iedereen het erover eens was dat het zijn claim zou bewijzen en wat de echte Satoshi wel zou kunnen doen: het eerste Bitcoin-block, gemaakt door Satoshi, cryptografisch ondertekenen.

Daarna werd Wright door veel mensen uit de Bitcoin-gemeenschap een fraudeur en oplichter genoemd. Een paar dagen nadat hij zijn claim publiekelijk had gemaakt, hield hij er volledig over op. In een blog beschreef hij enkele persoonlijke problemen waardoor hij niet meer in het openbaar op kon treden. Althans, dat leek zo.

In de afgelopen zes maanden is Wright teruggekeerd naar de Bitcoin-wereld. En hoe? Hij is de hoofdwetenschapper van nChain, een nieuw Bitcoin-onderzoeksbedrijf dat al veel patenten voor Bitcoin-technologie heeft ingediend. Hij tweet zonder blikken of blozen over zijn minachting voor zijn vijanden. Hij geeft toespraken voor de online gokindustrie met z’n zonnebril op.

Het enige wat Craig Wright niet heeft gedaan tijdens zijn comebacktour is verduidelijken of hij nu wel of niet Satoshi is. Toen ik Wright op Slack benaderde, was hij terughoudend, en reageerde hij af en toe op mijn berichten met een lachende emoji.

Voor veel mensen betekent deze schijnbaar berekende laissez-faire-houding dat Wright zijn terugkeer in de Bitcoingemeenschap niet heeft verdiend.

“Dat is wat fraudeurs en oplichters doen – ze willen de vraag openlaten, verdraaien hun woorden en laten mensen denken dat ze misschien dit of misschien wel dat zijn, zodat ze daarvan kunnen profiteren,” zegt Jimmy Song, een Bitcoin-ontwikkelaar en prominente opiniemaker in de gemeenschap, over de telefoon. “Voor mij schreeuwt alles aan deze man dat hij een bedrieger is.”

*

De oorsprong van het Bitcoin-onderzoeksbedrijf waar Wright nu de hoofdwetenschapper is, nChain, is verbonden met zijn claim dat hij Satoshi Nakamoto is.

Het idee was vorig jaar in mei om een bedrijf op zetten rondom het eerder gepubliceerde werk van Wright, om het daarna, zoals de London Review of Books meldde, te verkopen als het Bitcoin-bedrijf waar dé Satoshi werkte, aan iemand met veel geld. Het Satoshi-aspect was “de hoeksteen van hun commerciële plan,” vertelt een medewerker van Wright, die met de nChain-deal heeft geholpen, aan de London Review of Books.

Jon Matonis, een van de eerste aanhangers van Wright en de huidige pr-woordvoerder van nChain, betwist dit. Hij vertelde me in een interview dat dit alleen maar de mening van een belegger was, en dat dit niet de bedoeling van Wright was.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat de naam van de uitvinder van Bitcoin, verbonden aan een Bitcoin-bedrijf, gezien kan worden als marktvoordeel.

Nadat Wright er niet in slaagde om zijn critici te overtuigen dat hij Bitcoin had uitgevonden, werd nChain – eerder bekend als nCrypt – afgelopen april ondergebracht in ongeveer twintig dochterondernemingen en onder de naam nChain Holdings en verkocht aan een aandelenfonds op Malta. De holding bestaat nu voornamelijk uit nChain Limited, de onderzoekstak van het bedrijf met een kantoor in Londen, en nTrust, een digitaal betaalbedrijf dat is gevestigd in Vancouver.

Het plan, zegt Matonis, is om via nTrust het onderzoek van nChain op de markt te brengen. Het eerste wat moet verschijnen is ontwikkelsoftware voor Bitcoin-apps, die het voor mensen makkelijk maakt om Ethereum-achtige contracten op de blockchain van Bitcoin te versturen, legt Matonis uit.

Ondanks dat hij de hoofdwetenschapper van het bedrijf is, werkt Wright niet op het kantoor in Londen, zegt Matonis. In plaats daarvan verdeelt hij zijn tijd over zijn woning in het Verenigd Koninkrijk en spreken op conferenties. Over de bijdrage van Wright aan het onderzoek van nChain, zegt Matonis: “Hij gaat samenwerken met de onderzoeksdirecteur, dus zij zullen overleggen welk intellectueel eigendom prioriteit heeft.”

Het is goed dat Wright niet meer betrokken is bij het onderzoek van nChain, voegt Matonis eraan toe.

“Het is juist gunstig voor nChain, dat het onderzoeksteam niet afhankelijk is van een persoon,” zegt Matonis. “Net zoals de holding voor Disney niet afhankelijk is van Walt Disney of Martha Stewart. Je kunt niet afhankelijk zijn van één persoon.”

Maar gelooft Matonis dat Wright Satoshi is? “Ja, dat geloof ik,” zegt hij, maar hij zegt snel daarna dat zijn persoonlijke visie niet per se de visie van het bedrijf is.

nChain heeft geen officieel standpunt over Wrights identiteit als Satoshi, zegt Matonis. “En die komt er waarschijnlijk ook niet, omdat ze zijn bewijs toch niet kunnen bevestigen.”

Hij vervolgt: “Craig loopt over een dun koord en hij weet dat zelf ook.”

*

Op Twitter lijkt het of Wright aan het preken is. Zijn accountnaam is “ProfFaustus“, een duidelijke verwijzing naar het toneelstuk waarin een man zijn ziel verkoopt aan de duivel en door zijn eigen trots verdoemd raakt. Hij heeft 280 karakters en maakt daar volledig gebruik van. Hij geeft zijn mening over alles van Bitcoin tot politieke theorieën.

Zijn voornaamste bezigheid lijkt echter om invloed uit te oefenen, vooral binnen het huidige debat over Bitcoin over hoe het systeem kan veranderen, zodat het meer traffic kan verwerken.

Een groep gebruikers heeft zich kortgeleden afgescheiden van Bitcoin, om hun eigen cryptocurrency te beginnen: Bitcoin Cash, waarbij de blocks die de transactiedata bevatten zijn vergroot. De originele Bitcoin kiest ervoor om zijn blocks dezelfde grootte te houden. Wright staat aan de kant van Bitcoin Cash en pleit er vurig voor op Twitter en op conferenties.

Hij heeft onder de mensen in het Bitcoin Cash-kamp een aantal beroemde vrienden gemaakt, zoals bijvoorbeeld Roger Ver.

“Iedereen die tegen Bitcoin Cash is, is tegen de oorspronkelijke visie voor Bitcoin.”

Ver is een beroemde belegger die ooit bekend was als “Bitcoin Jesus”, omdat hij zo hard pleitte voor de cryptocurrency. Tegenwoordig is Ver echter een beetje een persona non grata in sommige kringen, vanwege zijn uitgesproken steun voor Bitcoin Cash. Hij is ook in het openbaar verschenen met Wright, en ze verkondigen samen hun evangelie.

“Satoshi of niet, de dingen die Craig zegt zijn precies waarom ik in eerste instantie met Bitcoin begon,” zegt Ver in een e-mail. “Het zijn dezelfde dingen die tot zijn succes hebben geleid.”

Maar denkt Ver dat Wright met zijn huidige reputatie, het Bitcoin Cash-project misschien wel zou kunnen schaden?

“Ik denk dat hij zijn betrokkenheid bij nChain ontzettend nuttig is geweest,” schrijft Ver. “nChain is een belangrijke organisatie en er werken veel hele slimme mensen. Iedereen die tegen Bitcoin Cash is, is tegen de oorspronkelijke visie voor Bitcoin.”

Er is veel “als je niet voor ons bent, ben je tegen ons”-retoriek aan beide kanten van het Bitcoin Cash/Bitcoin-debat. Er staan mogelijk miljarden dollars aan investeringen op het spel, dus het begrijpelijk dat het er niet altijd even gezellig aan toe kan gaan. Daarom is het ook begrijpelijk dat mensen in de beide kampen gebruikmaken van alle steun die ze kunnen krijgen, zelfs als het van Wright komt.

“Ik ben echt verbaasd over hoe ze hem omarmd hebben, omdat het naar mijn mening afbreuk doet aan hun geloofwaardigheid,” zegt Song, de Bitcoin-ontwikkelaar, over de telefoon. “Misschien willen ze wel dat hij echt Satoshi is, zodat ze de morele overhand hebben, en zijn ze bereid dat te geloven – ik weet het niet echt.”

*

Craig Wright is niet een man die je makkelijk te pakken krijgt. Hij houdt niet van interviews. Dat zou ik ook hebben, als ik de ervaring had gehad die hij afgelopen mei had – publiekelijk onderzocht en daarna ronduit gehekeld.

Hoe dan ook, toen ik Craig uiteindelijk te pakken kreeg via het officiële Slack-kanaal van Bitcoin, was hij spraakzamer. Maar dat wil niet zeggen dat hij toeschietelijk was.

“Dus, je wil dat ik mezelf beschuldig?”

Praten met Craig Wright (via tekst, tenminste) is ontzettend frustrerend. Hij schrijft in vage aforismen, doet duidelijke suggesties en trekt zich dan direct terug, en is geneigd om directe vragen te beantwoorden met een lachende emoji.

Als mensen zeggen dat je een fraudeur bent omdat je beweert dat je Satoshi Nakamoto bent, maar jij blijft volhouden dat je geen fraudeur bent, zeg je dan nog steeds dat je Satoshi bent?

Lachende emoji. “Dus, je wilt dat ik mezelf beschuldig?”

Helemaal niet. Ik stel gewoon een vraag waarop veel mensen het antwoord willen weten.

“Hoi, ik ben Satoshi, ik heb een systeem gebouwd dat erin zou resulteren dat ik doodgeschoten en weggesleept zou worden, in die volgorde… Laat het ze zich afvragen. Ik vind het prima waar ik nu zit.”

Letterlijk vermoord?

“Als je de controle had over 5 miljard dollar, wat in een paar jaar tijd zou kunnen oplopen tot 50 of 100 miljard dollar… En dat geld zou makkelijk verplaatst kunnen worden? Dan zou jij ook denken dat mensen je willen vermoorden. Reken maar uit.”

Waarom was je hierover niet zo bezorgd toen je voor het eerst publiekelijk beweerde dat je Satoshi was?

“Geen commentaar.”

In ons gesprek stond Wright erop dat het niet uitmaakte of hij wel of niet Satoshi is, want nChain is niet op zoek naar investeerders. (Dat mag wel zo zijn, maar het bedrijf zal ooit een keer een product uitbrengen als ze winst willen maken.) Die vraag is voor hem niet relevant. Het is alleen belangrijk, vertelde hij me, om aandacht te geven aan de technologie als die uitkomt.

Maar het is niet irrelevant, want de pr-woordvoerder van zijn bedrijf vertelde me in een on-the-record-interview dat hij persoonlijk gelooft dat Wright Satoshi is, ook al bezit het bedrijf geen officieel standpunt over de kwestie. Het is niet irrelevant, omdat de meerderheid van de Bitcoin-gemeenschap met argwaan naar Wright en nChain kijkt, omdat deze vraag nog niet beantwoord is. Maar is het in Wrights belang om duidelijkheid te geven of hij Satoshi is?

“Nee.”

Maar misschien zou het Wright wat hoofdpijn besparen als hij op een of andere manier gewoon duidelijk zou zijn.

Maar dat is hij niet. Dat is hij gewoon niet.