Creatieve luilakken kunnen op deze website psychedelische kattenplaatjes maken

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe een kat eruit zou zien als hij een schoen was? Ik ook niet. Maar sinds kort is mijn interesse wel gewekt. Met Image-to-Image, een project van Christopher Hesse, kan je namelijk een simpele tekening laten inkleuren door een computer. Een echt hebbeding dus voor (luie) creatievelingen die houden van een onverwachte twist. Het enige wat je moet doen, is voor het programma even schetsen wat de afbeelding zou moet voorstellen. Of het juist bewust helemaal voor de gek houden.

Image-to-Image heeft aan de hand van duizenden foto’s op het internet zelf geleerd hoe bepaalde dingen er doorgaans uitzien. Hesse heeft zijn programma losgelaten op vier onderwerpen: gebouwen, katten, schoenen en tassen. Door onze collectieve obsessie met de poezelige viervoeters bijvoorbeeld, heeft het programma een volledig arsenaal aan snoezige kattenfoto’s en kan deze op die manier volledig uit zichzelf een kat samenstellen. En nu kan je dus op zijn website zelf met de programma’s in de weer. En omdat eigen katten ontwerpen natuurlijk de natte droom van elke fervente internetgebruiker is, ging ik meteen aan de slag.

Het werkt echt simpel. Je maakt een ruwe schets van wat je ongeveer wil zien en dan interpreteert het programma de vormen die je hebt getekend. Op basis van de vele foto’s die het programma kent, creëert de computer een volledig nieuw beeld. Het duidelijkste voorbeeld is de ‘façades’, waarbij je aan de hand van gelabelde kleurvlakken een façade van een huis kan maken.



Een heerlijk speeltje voor architecten dus, maar als je graag je droomhuis wil ontwerpen, hou je het beter bij Sims. De resultaten zijn namelijk erg onvoorspelbaar, met alle gevolgen van dien.

De leukste is waarschijnlijk de edges2cats, waarbij je je harige vriend kan vereeuwigen in een computergemodificeerd portret.

De generator baseert zich op 2000 afbeeldingen van katten. Niet schrikken als je dierbare fluffy een gruwelijke make-over krijgt. “Sommige afbeeldingen zijn zeer eng, omdat het meer opvalt als er iets mis is aan een dier. Dit is vooral zo als er iets niet klopt aan de ogen. Het systeem is nog niet perfect, dus soms worden de ogen niet vertaald (…)”, zegt Hesse op zijn website. Zijn persoonlijke favoriet is trouwens dit schattige gedrocht dat rechtstreeks uit Monsters&Co lijkt te komen.

Met de edges2shoes en edges2handbags heb je niet veel talent nodig om je eigen modelijn te beginnen, al zijn de resultaten erg psychedelisch. Maar in fashion kies je zélf de regels, zelfs al zijn ze compleet van de pot gerukt.



Hesse raadt je aan om zoveel mogelijk diepte te tekenen om een zo realistisch mogelijk resultaat te krijgen. Maar experimenteren wordt aangeraden. “Als je een schoen tekent in edges2handbags krijg je een gekke textuur”, zegt Hesse op zijn site. En dat liet Creators zich geen twee keer zeggen.



Een kat als handtas.





Een kat als schoen

Een schoen als kat



Een huis als kat



En tot slot, maakte ik nog een handtas als kat. Pluspuntje: ik hoefde niet mijn geliefde huisdier de nek om te draaien hiervoor. (Tinkebell, lees je mee?)

Op de website van Christopher Hesse kan je je creatief de vrije loop laten. Als je de programma’s op Safari niet kan zien, helpt het om te veranderen naar Google Chrome. Succes!