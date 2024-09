Creëer een sneeuwstorm in een glas met deze 18e-eeuwse weersvoorspeller

Onlangs gooide YouTuber Ben “NightHawkInLight” Cusick chemicaliën in een fles wodka en zag fantastische dingen. Niet omdat hij het goedje opdronk, maar omdat hij zo een ‘stormglas’ had gemaakt. Een stormglas is een 18e-eeuwse methode om het weer te voorspellen door in een fles naar sneeuwstormen en mist te zoeken. Zoals te zien is in de video, is een stormglas veel mooier dan een sneeuwbol, maar het weer zal je er niet mee kunnen voorspellen.

De fles is doorgaans gevuld met een doorzichtig mengsel van ammoniumchloride, kaliumnitraat, kamfer, water en alcohol. Als het mengsel afkoelt vormen er zich witte kristallen, en de gedachte is dat subtiele veranderingen in de atmosfeer voor grote veranderingen zouden zorgen in de vlokvorming in de fles. In de video gaat het mengsel snel over van een vage mist naar dwarrelende sneeuwvlokken.

Stormglazen zijn al ruim een eeuw uit de mode. Een van de grootste voorstanders was Robert FitzRoy, de baanbrekende meteoroloog en kapitein van de beroemde HMS Beagle waar Charles Darwin mee rond de wereld voer. In zijn Weather Bookuit 1863 claimt FitzRoy dat kleine vlekjes in zijn kamferglas mist betekenen en dat een bewolkt glas signaleert dat er onweer op komst is.

De echte reden voor de spectaculaire shows in het stormglas bleek echter vrij eenvoudig te zijn. Japanse wetenschappers toonden dit voor het eerst aan in een paper uit 2008 in het Journal of Crystal Growth. “In werkelijkheid verandert de kristalformatie alleen in reactie op temperatuurwisselingen. De voorspellingen van een stormglas zijn dus behoorlijk onzeker,” zegt Cusick in de video.

Dat neemt niet weg dat het leuk is om naar te kijken, zeker in de toepasselijke ouderwetse fles die Cusick gebruikt voor de demonstratie. De laatste video volgt op een extreem populair filmpje dat Cusick in 2014 maakte met een weckpot. Beide video’s geven gedetailleerde instructies over hoe je zelf je eigen stormglas kunt maken.