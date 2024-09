In de eerste week van het nieuwe jaar kijken we naar manieren waarop je niet alleen je eigen leven, maar ook de wereld een tikkie beter kunt maken.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen om van je lichaam de lentefrisse tempel te maken die het ooit was, voor je ontdekte dat drank, tabak, drugs en niet sporten hartstikke chille dingen zijn. Maar ja, hou het maar eens vol, al dat gezonde gedoe. Niet makkelijk. Hier is een aantal waardevolle tips, om in 2017 blakender door het leven te gaan.