Cruciale tips om je familiediner te overleven

Kerst is een fantastisch feest waarin je gezelligheid en vrede op aard viert, samen met de mensen van wie je het meeste houdt. Het mooiste moment van Kerstmis is het familiediner, tussen het nulde en derde glaasje wijn. Daarna maakt je oma de eerste racistische opmerking van de avond, tapt je oom een seksistische mop en begint je schoonzus schrikbarend saaie verhalen over haar reis door Peru te vertellen.

Dit is het moment waarop je hoopt dat je je beter had voorbereid. Sander Ettema geeft je tips om je beter voor te bereiden op je familiediner, om dit soort penibele situaties te voorkomen.