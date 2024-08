We vroegen aan crypto-experts: wat moet je nu in hemelsnaam doen?

In het voorjaar kon je als cryptohandelaar nog dromen van Lamborghini’s en andere dingen die je kunt kopen als je steenrijk bent. Maar zoals je ongetwijfeld weet als jij of een van je vrienden in crypto heeft geïnvesteerd, ziet de situatie er een paar maanden later nogal anders uit.

Bitcoin was voor het eerst meer waard dan 50.000 euro, maar in juni daalde de koers alweer tot iets meer dan de helft van dat bedrag. Andere grote munten als Ethereum en Dogecoin daalden ook in waarde, waarmee de markt nogal instortte. Dat was best stom voor mensen die het moment dat ze waren ingestapt net even verkeerd hadden getimed – of heel stom zelfs, als je bijvoorbeeld de gast bent die door dit grapje in één dag ruim 141.000 euro verloor.

Maar, wat nu? Zou je je munten nog even vast moeten houden of raak je dan alles binnen de kortste keren kwijt? Ik vroeg een paar deskundigen hoe zij ertegen aankijken. Niet dat je blindelings moet opvolgen wat zij zeggen, want het blijft jouw geld, maar hopelijk steek je toch iets op van hun inzichten.

Waarom is de cryptomarkt zo ingestort?

Analytici zijn het erover eens dat de markt toe was aan een reset: bij een snelle prijsstijging ligt het voor de hand dat er op een gegeven moment ook ineens een daling komt. “Bitcoin is binnen een relatief kort tijdsbestek van zo’n 3000 naar meer dan 50.000 euro gegaan, dus een correctie zat er wel in,” zegt Michaël van de Poppe, een fulltime trader en analist uit Nederland. Die correctie was alleen wel stukken heftiger dan verwacht – en dat zorgde er in combinatie met een aantal nieuwtjes voor dat de waarde flink kelderde.

Eerst was er Elon Musk, die tweette dat Tesla geen Bitcoin meer zou accepteren omdat het minen van deze munt veel energie kost, waarop de waarde van de digitale munt met 15 procent omlaag ging. Daarna stabiliseerde de prijs weer, totdat China een verbod instelde op het minen van Bitcoin. Aangezien de minecapaciteit voor 75 procent in China zit, was dat genoeg om de waarde weer een stuk te laten dalen.

Andere munten daalden ook nogal in waarde. “Dat komt doordat de markt gekoppeld is aan Bitcoin, dus als het met Bitcoin goed gaat, geldt dat ook voor andere munten,” zegt Samantha Yap, oprichter van YAP Global, een bedrijf dat zich bezighoudt met blockchain en fintech.

Dus ik moet me zorgen maken en mijn munten snel verkopen?

Dat hangt ervan af wanneer en hoeveel je hebt geïnvesteerd. “Als je vanaf de piek kijkt is dit een grote daling,” zegt Mati Greenspan, voormalig marktanalist bij handelsplatform eToro en CEO van financieel analistenbedrijf Quantum Economics. “Maar iedereen die al voor het voorjaar aan het handelen was, zou nu alsnog op winst moeten staan.”

“Zolang je op een verantwoordelijke manier investeert, is er geen reden tot paniek. En je moet sowieso nooit meer investeren dan je je kunt veroorloven.”

Als je je daar niet helemaal aan hebt gehouden, of vlak voor de crash bent gaan meedoen, liggen de zaken al wat ingewikkelder. “Voor investeerders en swingtraders is het moment om te verkopen nu wel voorbij,” zegt Van de Poppe. “Je kunt nu beter even uitzoomen, vasthouden, misschien zelfs wat meer investeren als je het je kunt veroorloven, en je op de data richten.”

Is het slim om tijdens de dip te kopen?

Mensen met belangen in cryptovaluta zullen altijd zeggen dat je moet investeren wanneer de prijzen laag zijn. En daar hebben ze in principe ook wel een punt. “Het idee daarachter is dat je laag inkoopt en voor een hogere prijs verkoopt,” zegt Greenspan. “Dus als je de prijzen zo hard ziet dalen, zie ik dat als een aanmoediging juist om te investeren.”

Dat gezegd hebbende, het is onmogelijk om in te schatten hoe diep de bodem precies is. Dus vergeet vooral niet je eigen research te doen en stap er niet blindelings in.

Ik ben het een beetje beu, want alles blijft de hele tijd maar veranderen. Moet ik mijn munten nu vasthouden of verkopen?

“Mensen die lang hebben vastgehouden, hebben hun Bitcoins verkocht op de piek en zijn tijdens de recente crash weer ingestapt,” zegt Van de Poppe. Dat betekent dat de geroutineerde traders nergens heen gaan – ze weten niet alleen deze crash te overleven, maar kopen zelfs meer munten. De mensen die pas onlangs zijn ingestapt, hebben daarentegen hun coins verkocht nadat ze zagen dat de waarde zo hard omlaag ging.

De truc zit er volgens Greenspan in dat je je niet door emoties moet laten leiden. “Investeren gaat over het algemeen om de lange termijn. Er is niks mis mee om bang of hebzuchtig te zijn, maar neem geen overhaaste beslissingen op basis van dat soort gevoelens.”

Je zou kunnen beargumenteren dat Bitcoin veiliger is dan fiatgeld, omdat dat is overgeleverd aan inflatie, maar met crypto ben je eigenlijk alsnog aan het dobbelen – het zou niet de eerste munt zijn die eerst heel populair wordt en daarna hard in waarde daalt of zelfs verdwijnt. Het hangt er dus ook van af hoeveel risico je wilt nemen. Je kunt 100 euro op je spaarrekening zetten, waar je misschien een halve procent rente per jaar op pakt, maar je kunt het ook in Bitcoin steken, waarna het binnen een paar maanden misschien nog maar 5 euro waard is, maar misschien ook wel 500 euro. Dat is de gok.

En uiteindelijk is er maar één iemand die die beslissing kan nemen.

