Deze digitale munt kun je minen door een drol te leggen

Innovatie begint vaak vanuit een scherpzinnige observatie. In het geval van een Zuid-Koreaanse onderzoeker die een nieuwe digitale munt bedacht, ging die observatie om een vrij simpel gegeven: iedereen moet af en toe poepen.

Cho Jae-weon, een onderzoeker in de stads- en milieutechniek aan het nationale instituut voor wetenschap en technologie van Ulsan (UNIST), ontwierp een systeem dat energie haalt uit menselijke ontlasting, waarmee je dus letterlijk poep kunt omzetten in geld. Zelf noemt hij het Feces Standard Money. Zijn munt wordt uitgedrukt in ‘Ggool’, wat honing betekent in het Koreaans.

“Ik wilde dat iedereen zou beseffen dat ze van waarde zijn en iets kunnen toevoegen aan de samenleving – ongeacht welvaart of leeftijd,” zegt hij tegen VICE.

Studenten krijgen een rondleiding en zien hoe elektriciteit vanuit poep wordt opgewekt. Foto met dank aan Science Walden.

Cho houdt zich al sinds 2015 bezig met het vraagstuk hoe je poen van poep kunt maken. Toen digitale valuta wat meer mainstream werden, kreeg ook zijn project meer aandacht: techsites noemden zijn munt “een letterlijke shitcoin” – een term die meestal gebruikt wordt voor cryptovaluta die nauwelijks iets waard zijn.

In 2018 bouwde hij een tijdelijk complex van twee verdiepingen op de campus van de universiteit, inclusief slaapkamers en toiletten die hernieuwbare energie uit poep kunnen halen.

De plek waar alles gebeurt. Foto met dank aan Science Walden.

Drie toiletten, die samen ‘BeeVi’ heten (een combinatie van ‘bee’ en ‘vision’), pompen de ontlasting naar een ondergrondse opslagtank, waar het door micro-organismen wordt afgebroken tot methaan. Dat methaan wordt vervolgens in stroom omgezet voor de aangrenzende slaapkamers. “Als je een scheet laat, komt er methaangas vrij, dat gebruikt kan worden als bio-energie,” legt Cho uit. “Ook je uitwerpselen kunnen methaangas produceren, waarmee je een boiler van stroom zou kunnen voorzien.”

De overblijfselen van je uitwerpselen kunnen vervolgens als mest worden gebruikt, vertelt hij.

“Een gezond persoon poept ongeveer 500 gram per dag, waarmee je 50 liter methaangas kunt produceren,” zegt hij. “Met de dagelijkse output van een persoon kun je 0,5 kilowattuur aan elektriciteit genereren. Dat is genoeg om een elektrische bus 500 meter te laten rijden of een elektrische auto 3 kilometer.”

Cho heeft een manier gevonden om poep in poen om te zetten. Foto met dank aan Science Walden.

Om mensen die een bijdrage leveren te bedanken, kwam Cho met Feces Standard Money. ‘10 Ggool staat voor de waarde van wat een persoon per dag aan output kan leveren,” zegt hij. “Ik wilde de waarde van Ggool onderscheiden van andere valuta, zoals de Amerikaanse dollar, de Zuid-Koreaanse won of Bitcoin, en mensen na laten denken over het huidige valutasysteem.”

De munt kan gebruikt worden om producten in de Ggool-markt te kopen, een winkel op de campus, waar zo’n 5.000 studenten wonen. Daarnaast wordt het ook geaccepteerd bij zo’n twintig aangesloten plekken in de stad Ulsan, waaronder cafés, winkels, restaurants en klinieken.

“Na het poepen kun je een kop koffie kopen, of een ander alledaags product,” zegt Cho. Hij schat in dat nu zo’n duizend mensen Ggool gebruiken – vooral studenten en deelnemers van zijn project.

Yu Hyeon-jung, die aan het UNIST promoveert in de stads- en milieutechniek, is een van hen. “Ik koop vaak fruit als bananen of mandarijnen met het geld,” zegt ze. “Ik vond het eerst vies klinken, maar nu heb ik geen vooroordelen meer. Ik begrijp wat de waarde van poep is, en kan het woord nu prima hardop uitspreken.”

