Crypto, soep, en andere SUPER RISKY zaken volgens Bill Gates

Alle foto’s via Wikimedia Commons en Pexels.

Gisteren kon je op Reddit elke vraag die je wilde stellen aan Bill Gates, de knuffelmiljardair van de wereld. Het topic had de tag “non-profit/philantrophy” en Bill stelde zich op als een wijs en lief orakel. Hij zag een prachtige, door zichzelf gefinancierde toekomst voor zich, waarin software zo slim was als mensen en armoede tot een minimum beperkt.

Videos by VICE

Maar niet alle nieuwe ontwikkelingen stemmen Bill gunstig. Na een vraag over cryptocurrencies viel er een donkere wolk over deze verder zo zonnige reddit.Cryptovaluta zouden volgens hem best wel direct doden kunnen hebben veroorzaakt. Vooral het anonieme karakter ervan zou gevaarlijk zijn. Cryptovaluta kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het witwassen van gewoon geld, om terroristische aankopen mee te doen, en om gevaarlijke drugs als het heroïne-achtige fentanyl mee te kopen, waar momenteel veel Amerikanen iets te geregeld high van worden. Bill vindt het “super risky”.

Cryptocurrencies zijn inderdaad een zeer duistere en moeilijk traceerbare aangelegenheid, en kunnen in de handen van de verkeerde tot vreselijke dingen leiden. Misschien moeten we alles gewoon even herwaarderen volgens de Bill Gates-standaard. Is het ontraceerbaar? Vallen er doden? Dan is het eng.

Dollars (SUPER RISKY)

Bill Gates heeft er veel, heel erg veel. Alleen Amazonbons Jeff Bezos heeft er meer, sinds vorig jaar. Vanwege geld, en met gebruikmaking van geld, zijn er ook de nodige onopgeloste moorden gepleegd, maar Bill probeert vooral leuke dingen te doen met zijn dollars: hij geeft er bijvoorbeeld een heleboel weg. Via zijn Foundation gaat het naar organisaties als de World Health Organization en Unicef. Maar geld dat je aan hulporganisaties geeft, is misschien wel net zo moeilijk traceerbaar als cryptocurrencies. Afgelopen maand kwam bijvoorbeeld nog uit dat ontwikkelingswerkers van Oxfam, na de aardbevingen in Haïti, grote orgies hadden gegeven waaraan ook minderjarigen meededen. Dan gaf Bill in Haïti wel aan andere organisaties, maar wat er precies met dat geld gebeurt, is niet helemaal traceerbaar en daarom super risky. Oh, en een hoge pief bij Unicef stapte laatst nog op vanwege beschuldigingen van kindermisbruik.

Bijen zijn misschien wel net iets riskier dan tomatensoep.

Tomatensoep (SUPER RISKY)

Een redditor vroeg Bill Gates of hij, als miljardair, ook wel eens thuis een boterham met pindakaas staat te smeren. Maar Bill maakt thuis vooral tomatensoep. In tomatensoep kan echt van alles zitten. En in verkeerde, ontraceerbare handen kan het zomaar levensgevaarlijk zijn. Polen aten warme tomatensoep onder het Sovjet-regime tijdens de Koude Oorlog. Je weet nooit welke undercover-geheim-agent na het leggen van deze stevige bodem allerlei mensen naar de Goelags deporteerde. Om nog maar te zwijgen van soepvergiftiging. De grondlegger van Amerika, George Washington, is volgens een sensationeel verhaal bijna omgelegd door een chemisch goedje in zijn tomatensoep. Het was vast fentanyl!

Bijen (SUPER RISKY)

Bill vroeg nog terug aan de reddittors, wat hen nou hoop voor de toekomst geeft. Een van de natuurvrienden onder hen was blij dat zijn bijenkolonies de winter hadden overleefd. Bill reageerde daar niet op, en dat is goed te verklaren. Bijen zijn namelijk SUPER RISKY. Afgelopen jaar las ik nog de NOS-headline: ‘Bijensteek gevaarlijker dan Terrorisme’. Volgens een atlas over terrorisme is de kans dat je aan een bijensteek overlijdt nog groter dan dat je doodgaat door een terroristische aanslag. En als er een bij een moord pleegt, is die bijna ontraceerbaar. Een bij volgen naar haar korf is nog wel te doen, maar als je dan in je imkerpak en met een vliegenmepper naar dat zoemende gekrioel gerend bent om de dader streng te straffen, hoe zie je dan nog welke bij het gedaan heeft?

Baby’s (SUPER RISKY)

Hoewel Bill zelf kinderen heeft en probeert “een goede vader” te zijn, vindt hij het goed voor de wereld dat de groei van het aantal baby’s al over de grootste piek heen is. Waarom, dat is me wel duidelijk: elke baby is een potentiële terrorist, moordenaar of fentanylverslaafde, en ik heb geen idee waar ze allemaal vandaan gekropen komen of naartoe verdwijnen. Vooral als ze volwassen worden zijn ze levensgevaarlijk: zo’n honderd procent van alle moorden worden door een voormalige baby gepleegd!

Microsoft Computers (SUPER SUPER RISKY)

Bill is rijk geworden met zijn bedrijf Microsoft, dat computersoftware maakt. Het Pentagon gebruikt exclusief Windows, waarmee Bill (hoewel hij officieel de baas niet meer is) een van zijn dikste deals ooit binnensleepte. Er zijn al best wel veel oorlogen begonnen vanuit het Pentagon. Waarschijnlijk zijn er drone-aanvallen uitgevoerd vanaf door Windows aangedreven computers. En wat te denken van kinderpornoverspreiders? Hackers die levensgevaarlijke d-d-d-d-dDos aanvallen uitvoeren? Wat voor software gebruiken cryptominers eigenlijk?!

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: