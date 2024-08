Cryptohandelaars kunnen voortaan terecht in een verslavingskliniek

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US .

Je wist het zelf misschien al, maar nu zeggen de experts van een verslavingskliniek in Schotland het ook: cryptohandel kan verslavend zijn.

En ze willen er wat aan doen.

Cryptoverslaafden kunnen voortaan terecht in Castle Craig, een dertig jaar oude verslavingskliniek en rehabcentrum waar ook drugs-, alcohol- en gokverslaafden worden behandeld. Als overmatig fanatieke trader word je er opgenomen in het programma voor gokverslaafden – wat dat betreft heeft Warren Buffet, die het handelen in de digitale munten gelijkstelde aan gokken, zijn gelijk gekregen.

Chris Burn, die binnen Castle Craig verantwoordelijk is voor de behandeling van gokverslaafden, zegt in een persbericht dat bitcoinhandel mensen aantrekt die dezelfde persoonlijkhedskenmerken hebben als gokkers. Dat komt doordat zowel gokken als cryptohandel heel snel gaat, en dat je grote risico’s neemt om winst te behalen. “Het zorgt voor opwinding en dat je kunt ontsnappen aan de werkelijkheid,” zegt Burn.

Bitcoin is de bekendste cryptomunt en werd bekend bij een groot publiek nadat de koers vorig jaar als een raket de lucht in schoot. In 2011 was de munt nog maar een paar euro waard. Maar de eerst nog obscure munt stond in december op een waarde van bijna 17.000 euro.

Sindsdien zijn miljoenen mensen de cryptomarkt opgegaan, in de hoop veel winst te maken. Eind 2017 had de populaire cryptobeurs Coinbase, volgens CNBC, 13 miljoen gebruikers. Maar de koersen schommelen nogal, en mensen hebben na wat crashes in de afgelopen maanden veel geld verloren.

Je kunt flinke winsten behalen, maar ook grote verliezen. Een van de grootste verliezers van de cryptodip van begin dit jaar zijn Tyler en Cameron Winklevoss. De tweeling die ooit beweerde dat Mark Zuckerberg het idee van Facebook van ze had gejat, verloor bijna een miljard dollar toen de koers van Bitcoin inzakte.

Castle Craig zegt dat het handelen dwangmatig kan worden. In een programma van twaalf stappen proberen Burn en zijn collega’s mensen te helpen die niets meer anders kunnen dan op hun blockfolio te kijken en op de tradeknoppen te drukken. Ze willen zich vooral richten op mensen die door hun verslaving aanzienlijke financiële verliezen hebben geleden.

Castle Craig zegt dat ze het programma zijn begonnen nadat verslaafden daar zelf om hadden gevraagd, aldus MarketWatch. De verslavingskliniek heeft ook een afdeling in Nederland.

