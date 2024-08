Cryptomiljonair Livaneli Yildiran investeert zijn Ethereumwinst in wietbedrijven

In aanloop naar 4/20, deze vrijdag, besteden we deze week nóg meer aandacht aan cannabis dan normaal. Lees hier meer wiet-gerelateerde verhalen. Dit artikel is in januari gepubliceerd, voordat er flinke verliezen werden geleden op de cryptomarkt.

Livaneli Yildiran begon twee en een half jaar geleden met het handelen in Ethereum, de cryptomunt die na Bitcoin de grootste marktwaarde heeft. Twee jaar eerder was hij met honderd euro in de cryptomarkt gestapt waar hij door zijn etherhandel al snel een miljoen van wist te maken. Yildiran legde in een video aan VICE Money uit hoe hij dat gedaan had, maar zei erbij dat het tegenwoordig ingewikkelder is om zoveel winst te maken. Maar nu de afgelopen maanden flink wat munten honderd keer in waarde zijn gestegen, en analisten denken dat 2018 het jaar van de altcoins zal worden, bel ik Yildiran op om hem te vragen hoe je het komend jaar toch nog flink wat aan cryptovaluta kunt verdienen. We spraken over zijn miljoenen, de risico’s en de stress, en de verrassende opkomst van Canadese cannabisbedrijven.

VICE Money: Hoe staat het met je Ethereumhandel, heb je de afgelopen maanden nog veel winst gemaakt?

Livaneli Yildiran: Ja, als je ziet dat de marktwaarde van ether drie keer zoveel is geworden sinds dat we het filmpje opnamen, kun je er wel vanuit gaan dat ik winst heb gemaakt. Daar hoef je op dit moment ook niet veel voor te doen trouwens: steeds meer mensen gaan in crypto handelen, er komt steeds meer kapitaal op de markt en daardoor gaan de koersen omhoog.

Je zei laatst dat de grootste kansen om rijk te worden voorbij zijn. Hoe kun je er toch nog het maximale uitslepen?

Als je veel risico wilt lopen dan zou ik voor de kleine munten gaan, munten die niet echt uniek zijn en nog heel laag in waarde. Als wat meer mensen daar in gaan investeren en er breekt er een door, dan kan de waarde daarvan snel verdubbelen, of misschien wel tien keer. Maar omdat minder mensen erin handelen is het ook riskanter. Traders kunnen de munt vergeten, dan koopt niemand hem meer, en als de koers snel stijgt kun je niet van je munten af omdat er weinig mensen zijn die hem van je willen kopen.

In de video zei je dat je nog met de stress van het traden moest leren omgaan. Hoe is dat nu?

Slapen is nog steeds heel erg ingewikkeld. Maar ik krijg minder stress van de prijsschommelingen en van het traden: als je hier lang mee bezig bent, wordt het just another day; je raakt er langzaam aan gewend. Ik krijg meer stress van de bedrijven die ik aan het opbouwen ben: een investeringsfonds, een adviesbureau voor bedrijven die blockchaintechnologie willen gebruiken, en een bedrijf waarmee we mensen wegwijs gaan maken op de cryptomarkt.

Heb je de miljoenen inmiddels op je bankrekening staan?

Op de bankrekening van mijn bedrijf staat een heel klein beetje geld. Een deel daarvan heb ik weer in cannabisaandelen gestoken, vooral in Canadese bedrijven, Aurorabijvoorbeeld. In Canada zijn ze cannabisgebruik aan het legaliseren en daar worden nu allemaal bedrijven opgebouwd die massaal cannabis willen gaan verbouwen. Ik denk die bedrijven, zodra ze multinationals worden, naar Europa zullen gaan om te lobbyen dat cannabis legaal moet worden en dan ook aan Europeanen willen verkopen. Aurora heeft al contracten afgesloten met een tomatenfabrikant in Denemarken om daar een van de grootste distributiecentra van cannabis op te zetten. Ze willen uiteindelijk naar de hele EU distribueren.

Stijgt de koers van die aandelen dan wel net zo snel als die van cryptovaluta?

Sinds ik het kocht zijn ze al in waarde verdubbeld, in drie maanden tijd. Maar dit soort aandelen komt denk ik heel makkelijk in een hype terecht. Millennials vinden het natuurlijk helemaal geweldig en steken hun geld liever in cannabis dan in een oliebedrijf. Eigenlijk is het nu wel een bubbel, daar niet van. Ze maken nog niet heel veel winst, maar dat doet Tesla ook niet.

Betekent dit dat je aan het kijken bent hoe je uit de cryptovaluta kunt stappen?

Handelen in cannabisaandelen doe ik gewoon uit nieuwsgierigheid, ik wil weten hoe het op de normale markt werkt. Maar mocht het zo zijn dat ik op een dag alles uit mijn crypto-investeringen moet halen, dan heb ik wel nog een beetje kennis over een andere markt waar ik op kan gaan handelen. Dan loop ik niet vast.



Handelen in cryptovaluta brengt grote risico’s met zich mee. De koers van cryptomunten kan de ene dag flink stijgen, om de andere dag weer in te storten. Lees hier meer over de grote risico’s. De achtergrond voor de headerfoto komt via Wikimedia Commons.

