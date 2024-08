Cryptomiljonair Livaneli ziet gouden bergen in paddo’s en andere psychedelica

We spraken de 25-jarige Livaneli Yildiran uit Rotterdam twee jaar geleden al, toen hij door slim te handelen in cryptocurrency zijn banksaldo van honderd euro naar een miljoen zag veranderen. Ook al zou hij nu van zijn geld een paar panden kunnen kopen, op z’n dooie gemakje huisjesmelker kunnen worden en nooit meer hoeven werken, heeft hij niet stilgezeten en is hij continu op zoek gegaan naar nieuwe lucratieve investeringen.



Zo richt Livaneli zich nu op de markt van psychedelica voor therapeutische doeleinden. In deze aflevering spreekt hij onder andere af met COMPASS Pathways, een bedrijf dat klinisch onderzoek doet naar de werking van psilocybine op therapieresistente depressie, in het UMC Utrecht. Het minimale investeringsbedrag dat je bij hun volgende investeringsronde moet neerleggen ligt op 500.000 tot een miljoen pond, waar Livaneli direct mee akkoord gaat.



Videos by VICE

