Waarom iedereen in de koude maanden op zoek gaat naar een partner

Het zogenaamde — bij gebrek aan een goede Nederlandse vertaling — ‘cuffing season’ komt er weer aan: de koudere maanden waarin mensen op zoek zijn naar liefde en/of iemand om Netflix mee te kijken onder een dekentje. In talloze artikelen is al uitgelegd dat de kortere dagen en koude nachten ertoe leiden dat we naar een partner gaan verlangen — ‘cuffed’ betekent ook letterlijk ‘geboeid’ of ‘vastgelegd’. Tenminste totdat de lente weer om de hoek komt kijken.

Je hebt je misschien, net zoals ik, wel eens afgevraagd of dit daadwerkelijk een fenomeen is, of gewoon een enig concept dat puur is bedacht voor Facebook-likes. Ik wilde het zeker weten, dus heb eens wat onderzoek gedaan. Dit is wat ik heb uitgevonden.

Allereerst is de term ‘cuffing season’ nog niet opgenomen in wetenschappelijke onderzoeken. Ik heb niet één academisch onderzoek kunnen vinden waarin de term voorkomt, maar dat betekent niet dat het idee van cuffing season compleet verzonnen is. Wetenschappers hebben namelijk al langer onderzoeken gedaan naar seizoensgebonden gedrag op het gebied van de liefde.

Zo werd er voor in een onderzoek in 2013 gekeken naar Google-zoektermen gerelateerd aan seks en relaties over een tijdspanne van vijf jaar. De onderzoekers zagen dat de verschillen per seizoen zowel duidelijk als voorspelbaar waren: Allereerst waren er een stuk meer mensen op zoek naar online-datingsites in de wintermaanden, en dan met name in januari. Ook de data van Facebook liet zien dat meer mensen in de winter hun status veranderen naar ‘in een relatie’.

Mensen zijn niet alleen meer geïnteresseerd in relaties deze tijd van het jaar, maar ook in seks. Google zoektermen gerelateerd aan porno en prostitutie stijgen in de winter. Het is wel belangrijk om te noemen dat er ook meer interesse in seks en dating voorkwam in de zomer, en dat was zelfs nog meer dan in de winter. Mensen zijn dus niet enkel méér op zoek naar liefde, affectie en lichamelijk genot in de winter, maar ook in de zomer. Er is dus te spreken van meerdere cuffing seasons per jaar.

Dat mensen tijdens de winter en zomer meer interesse hebben in dating en seks kan hoogstwaarschijnlijk wel verschillende oorzaken hebben. Er is flink wat onderzoek gedaan dat aanduidt dat het winterse cuffing season vooral met onze biologie te maken heeft. Zo kwam er uit sommige onderzoeken naar voren dat het testosterongehalte van de man per seizoen verandert, en op zijn hoogst is in de winter. Maar niet alleen onze hormonen veranderen in de koude maanden — de chemicaliën in ons brein die onze stemming reguleren veranderen ook.

Mensen maken namelijk volgens onderzoek minder serotonine aan in de winter door een gebrek aan zonlicht. Hierdoor krijg je de welbekende winterdip, wat er mogelijk voor zorgt dat mensen op zoek gaan naar menselijk contact en relaties. Het is uiteraard ook goed mogelijk dat cuffing season niet enkel een resultaat van onze biologie is. Het kan voor sommige mensen erg stressvol zijn om de feestdagen in te gaan als single. De angst om de enige zonder partner te zijn op een feest of familiediner kan mensen ertoe zetten actief op zoek te gaan naar een partner.

Of misschien zijn mensen simpelweg op zoek naar een partner om mee te knuffelen terwijl mensen buiten van hun fiets vallen door de nachtvorst. Dat is ook een stuk goedkopere manier om warm te blijven dan de thermostaat op 25 graden te zetten. Met andere woorden: iedereen zal zijn eigen reden hebben om te willen ‘cuffen’.

De piek in interesse voor relaties en seks tijdens de zomer is wat moeilijker uit te leggen, voornamelijk omdat testosterongehaltes in die periode juist zakken en je meer dan genoeg serotonine zou moeten krijgen door al het zonlicht. Misschien ligt het wel aan het feit dat we in de vakantie op reis gaan, en dit vaak goede mogelijkheden zijn om je seksleven op te leuken.

Maar goed. De data uit verschillende onderzoeken suggereert dus dat cuffing season wel degelijk een ding is en dat de achterliggende redenen wellicht anders zijn dan waarom we de rest van het jaar verlangen naar relaties en seks. Je zult wellicht de komende maanden wat ‘cuffing’ om je heen zien en misschien zelf ervaren — maar niet per se om dezelfde reden als je buurman.