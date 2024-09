Filmklassiekers samengevat in de props die ze gebruiken

Een bekend mantra voor filmmakers is ‘show, don’t tell’. Door de nadruk te leggen op visuele details, in plaats van het allemaal uit te leggen, kan de kijker zelf het verhaal interpreteren. Fotografisch kunstenaar Jordan Bolton neemt dat mantra behoorlijk letterlijk en maakt filmposters na met iconische spullen, details en sets uit cultfilms.

De serie Objects is geïnspireerd door Museum of Broken Relationships, dat op een vergelijkbare manier spulletjes en curiosa tentoonstelt. In het geval van Objects worden de filmprops in rechte lijnen neergelegd, waardoor het lijkt alsof je naar een 3D-fotoalbum kijkt. De posters van Bolton zijn gemaakt met simpele middelen zoals papier, verf en schuim. In één kunstwerk zitten soms tot wel honderd verschillende voorwerpen verwerkt.

Videos by VICE

De Britse probeert de sfeer, uitstraling en esthetiek van een film in de poster terug te laten komen, dus de kleuren en kleren van de films passen bij de achtergronden en samenstelling van de poster. Een aantal uitgebreide kunstwerken, zoals die van Her en Pulp Fiction, beelden zelfs elke set tot in de kleinste details uit.

In een interview vertelt Bolton aan The Creators Project dat hij zijn inspiratie put uit de filmessays van Susan Sontag, waarin ze over de kleinste details schrijft. “Sinds ik die essays lees, kijk ik heel anders naar films. Ik let niet alleen op personages en verhalen, maar ook op alle kleinigheidjes,” vertelt Bolton.

“Ik probeer daarom op een creatieve manier voorwerpen na te maken,” vertelt Bolton. “In de film Carol bijvoorbeeld zitten veel sieraden die speciaal voor de film zijn gemaakt. Die kan ik natuurlijk niet gebruiken, dus kneed ik white tack (dat dikke, kauwgomachtige spul om bijvoorbeeld posters mee op te hangen) in de vorm van sieraden. Vervolgens verf ik ze goud of zilver en schilder ik er details op. Hoewel het eigenlijk maar rond de vijftig euro kost om deze sieraden te maken, lijkt het in de poster alsof het luxe, antieke sieraden zijn.”

Bekijk Objects op de Tumblr van Jordan Bolton. Klik hier om zijn prints op Etsy te bekijken.