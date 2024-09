De bagel van Action Bronson

Porties: 4

Bereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 25 minuten

Ingrediënten:

Voor de eieren:

6 grote eieren

250 ml mayonnaise

1 1/2 eetlepel currypoeder

1 eetlepel citroensap

1 theelepel geroosterde en gemalen komijnzaad

Zout en versgemalen peper, naar smaak toevoegen

Voor de aardappelchips:

125 gram geblancheerde amandelen

75 gram pompoenpitten

2 eetlepels sesamzaad

475 ml canola-olie

Voor serveren:

4 bagels

kimchi

aardappelchips

steaksaus

verse koriander

Bereiding:

1. Bereid de eieren: breng een pot water aan de kook. Doe de eieren in het kokende water en laat ze tien minuten koken. Haal van het vuur en spoel af met koud water. Pel vervolgens de eieren. Breek de eieren in een grote kom in stukjes, voeg vervolgens de overgebleven ingrediënten toe met peper en zout en roer goed om.

2. Voor de aardappelchips: Rooster in een pannetje de amandelen, pompoenzaadjes, sesamzaadjes en korianderblaadjes op middelmatig vuur tot ze goudbruin zijn, zo’n vier à vijf minuten. Haal van het vuur en laat afkoelen. Doe het geheel in een keukenmachine en maal tot er een broodkruimelachtige substantie overblijft, doe vervolgens de mix met aardappelchips in een kom.

3. Verwarm olie in een klein pannetje op middelhoog vuur. Doe de kerrieblaadjes erbij en kook tot het krokant is, zo’n dertig seconden. Haal het door een zeef boven een hittebestendige schaal en laat het afkoelen. Voeg de fijngemalen zaden toe en meng het goed door elkaar.

4. Voor het serveren: verdeel de bagels over de borden en top met de eiermix. Doe hier kimchi, steaksaus, dukkah, aardappelchips en koriander overheen.