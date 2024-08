Cynthia Talmadge maakte foto’s in een pastelkleurige afkickkliniek

Een jongenshuis op de Oudeschans in Amsterdam is deze maand veranderd in een tentoonstellingsruimte. De mannen maken plaats voor vier vrouwelijke kunstenaars, Aura Rosenberg, Hannah Perry, Cynthia Talmadge, Sam Contis en curator Zippora Elders, die het project ontwikkelde nadat Trump was verkozen tot president van Amerika. Menig mens was in shock, zo ook één van de jongens van de Oudeschans, die na de verkiezingsuitslag aan Zippora vroeg of ze hem kon komen troosten. De expositiereeks is een reactie op het “verrijzen van een harde, egoïstische, heteronormatieve cultuur die gericht is op winst en efficiëntie” schrijft Zippora over de expositie. Na al het machogedrag werd het tijd om een andere kant van Amerika te laten zien: intimiteit door de lens van vrouwen.

Nu is het werk van Cynthia Talmadge te zien in de tijdelijke tentoonstellingsruimte aan de Oudeschans. De kunstenaar laat de serie Leaves of Absence zien: foto’s van pastelkleurige kamers, die er een beetje uitzien alsof je in in een surrealistische Amerikaanse woonboulevard uit de jaren vijftig bent beland.

Alleen maakte Cynthia geen foto’s van kamers in een IKEA-achtige woonwinkel, maar schoot ze haar kleurrijke plaatjes in een door haar gemaakte interpretatie op bekende Amerikaanse psychiatrische ziekenhuizen en ontwenningsklinieken. En die kamers zien er behoorlijk onwennig uit. De kamertjes zijn ontzettend sober, met een troosteloos systeemplafond, een oncomfortabel eenpersoonsbed en een prikbord waar welgeteld één foto op hangt. De leegte is voelbaar en de tijd lijkt stil te staan. Ook voel je je een beetje een indringer, alsof je stiekem in iemands kamer bent gestapt.

Cynthia Talmadge, Hazelden (Winter), 2016,C-print, 74 x 48″

Wat de beelden extra vervreemdend maakt, is dat de serie bestaat uit vier foto’s van vrijwel exact hetzelfde kamertje. Alleen de muren zijn in een ander kleurtje gesaust, en op de kast staat een ander plantje. De vier foto’s lijken de jaargetijden voor te stellen. De kalenders die in de kamertjes hangen bevestigen dit idee. De bruingroene foto is gemaakt in november, in januari kleurt de kamer in pastelroze en grijze tinten. April heeft een fris turquoise kleurtje en augustus is in terracotta.

In de tentoonstellingsruimte op de Oudeschans laat Cynthia haar fotoreeks zien, maar in de 56 HENRY galerie in New York bouwde Cynthia één van deze patiëntenkamers na. De naam van de kliniek die ze hier bouwde, McLean Hospital, staat op een vaandel geschreven, alsof het een pronkstuk is van een American football wedstrijd. Aan een kapstok hangt een typische Amerikaanse trui, die gedragen zou kunnen zijn door een cheerleader.

Deze typisch Amerikaanse intimiteit staat centraal in de expositiereeks US Intimacy op de Schans. Het werk van Cynthia Talmadge is alleen dit weekend te zien aan de Oudeschans 15 in Amsterdam.

Cynthia Talmadge, Promises (Spring) 2016, C-print, 74 x 48″

Cynthia Talmadge, Sierra Tucson (Summer), 2016,C-print, 74 x 48″