D-Double, Kevin en Lijpe vieren alvast zomer in ‘Barzalona’

Het lijkt erop dat het vakantiegeld van D-Double al is gestort, en het is blijkbaar zo’n aanzienlijk bedrag dat hij zelfs Kevin en Lijpe kon meenemen naar de bestemming Barcelona. Maar tussen het sangrias drinken en paella whippen door nam het drietal ook even de tijd om de video voor Barzalona (what’s in a name) op te nemen. Veel meer kunnen we er niet over melden, behalve dat de jongens goed lijken te vertoeven in de Spaanse zon. De track staat op D-Double’s nieuwe album, Nood Breekt Wet, dat gisteren uitkwam. Bekijk de video hierboven en luister daarna hieronder naar de plaat.

https://open.spotify.com/embed/album/5CBdymvW0tDfpS5V1yJaOd