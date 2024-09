Daan Roosegaarde onhult zijn Smog Free Tower in smoghoofdstad Beijing

Na een succesvolle pilot in Rotterdam heeft kunstenaar Daan Roosegaarde zijn Smog Free Tower nu onthuld in Beijing. De onthulling is het begin van de Smog Free Tour die hij samen met het Chinese ministerie van Milieubescherming organiseert. De komende maanden zal de toren langs meerdere grote Chinese steden reizen om aandacht te vragen voor het luchtvervuilingsprobleem.

De toren van Studio Roosegaarde is in essentie een enorme luchtzuiveraar die met gepatenteerde ion-technologie roetdeeltjes uit de lucht zuivert en schone lucht uitblaast. De opgevangen roetdeeltjes worden samengeperst in zogeheten ‘smogjuwelen’ als ringen en manchetknopen, die te koop zijn voor particulieren. Door één zo’n smogjuweel aan te schaffen, doneer je 10.000 kubieke meter schone lucht aan de stad.

Het idee van de toren werd geboren toen Roosegaarde in Beijing verbleef. “Ik zat op een hotelkamer op de 32ste verdieping in Beijing en in het weekend kon ik nog wel redelijk om me heen kijken: de mensen, de bomen, de auto’s. Maar toen het eenmaal dinsdag was en de werkweek was begonnen, was de stad compleet gehuld in een sluier van smog. Ik zag de overkant van de straat niet eens meer,” vertelt hij aan The Creators Project.

“In Beijing is een generatie van kinderen opgegroeid die tot hun achtste binnenspelen omdat de buitenlucht te schadelijk is. Dat was voor mij wel een eye-opener. Je kunt alle cijfers van de wereld tegen me aangooien, maar op het moment dat je zo fysiek meemaakt wat een probleem smog eigenlijk is, besef je: hier moeten we wat aan doen. Niet met een betuttelend vingertje, want dat werkt niet bij mensen, maar door te zeggen: wat nou als we mensen kunnen laten ervaren hoe schoon de lucht ook kan zijn?”

Het project is een doorbraak in de houding van de Chinese overheid ten opzichte van het smogprobleem. Volgens het persbericht wordt in het land naar schatting “meer dan 80% van de mensen in stedelijke gebieden blootgesteld aan een subsantieel slechter niveau van luchtkwaliteit dan wat is vastgesteld door de World Health Organisation.” Naast China hoopt Roosegaarde zijn Smog Free Movement in de toekomst ook naar andere ‘smoghoofdsteden’ als Mexico Stad, Los Angeles en Parijs te brengen.

Klik hier voor meer informatie over de Smog Free Tower.

