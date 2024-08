Daans make-up is nog vaak aanleiding voor straatintimidatie

Iedereen wil zich overal veilig kunnen voelen, ook op straat. Toch krijgen veel vrouwen en lhbtq’ers relatief vaak met straatintimidatie te maken. Ze worden nageroepen, uitgescholden, nagefloten of er worden seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Een reactie hierop of tegenspreken kan soms zelfs wel leiden tot agressief gedrag. Iemand die dit ook regelmatig meemaakt is Daan* (25), wiens uiterlijk en seksualiteit aanleiding is tot straatintimidatie. Daan krijgt veelal negatieve reacties op zijn stijl en het feit dat hij make-up draagt. Ik sprak met Daan over straatintimidatie en wat dit met hem persoonlijk doet.

i-D: Waar denk jij aan bij straatintimidatie?

Daan: Geïntimideerd worden op straat en in publieke ruimtes, dus ook op het station of in de supermarkt ongewenst aangesproken worden.

Voel jij je wel eens geïntimideerd op straat?

Ja, het is vaker voorgekomen. Het komt niet altijd even hard aan, maar op een dag dat ik niet goed in mijn vel zit kan het wel impact hebben op hoe ik me voel. Eén keer ben ik fysiek mishandeld, maar meestal is het verbale agressie.



Wat was de aanleiding tot die fysieke mishandeling?

Ik was met mijn vrienden naar een feestje geweest in Oost-Nederland, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ik fietste naar huis en stopte bij een weiland voor een plaspauze. Een groepje jongens stopte en een van hen riep dat hij het ongepast vond dat een homo in z’n vaders weiland plaste. Even later kwam hij op me af, sloeg hij me op m’n hoofd en de rest kan ik me niet herinneren.

