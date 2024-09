Dabben als Spock: de waanzin van Star Trek in virtual reality 123

Zelfs als je bij ‘Captain Kirk’ denkt aan een cornflakesmerk, is Star Trek: Bridge Crew een game voor jou. Want a) je kunt dabben als Spock in virtual reality en b) je kunt dabben, als Spock, in virtual reality. Het is waanzinnig. Star Trek in vr moet je minimaal één keer in je leven ervaren.

Het doel van Star Trek: Bridge Crew, verkrijgbaar op pc en op PlayStation, is simpel: je staat met vier vrienden aan het roer van een ruimteschip en moet supergoed samenwerken om in de kille donkerte van het heelal te overleven. Via een headset schreeuwen jullie commando’s naar elkaar. Er zijn vier rollen om te verdelen en iedere rol is een belangrijk schakeltje in het geheel.

In jullie ruimteschip in Star Trek: Bridge Crew zitten jij en drie anderen ieder achter een paneel met allerlei schuifjes en knopjes. Eén persoon bestuurt het ruimteschip, iemand verricht het knalwerk, iemand (de engineer) houdt de energieverdeling in de gaten en uiteraard fungeert een van de spelers als oppas in de vorm van een kapitein. Dat klinkt weinig enerverend, maar dat komt omdat we het nog niet hebben gehad over het leukste spelelement: de besturing.

