DaddyOFive en de gevaarlijke zucht naar roem

Hoe ver zou jij gaan voor roem? Hoe diep zou jij zinken om eventjes in de schijnwerpers te staan? Maden of kangoeroeballen eten, braakmiddel slikken, een varken aftrekken – allemaal dingen die mensen hebben gedaan voor een paar seconden internetroem. Maar sommigen vernederen niet alleen zichzelf voor roem, maar slepen ook anderen mee in hun wanhopige behoefte om beroemd te zijn.

In de afgelopen week heeft één voorbeeld hiervan mensen veel bozer gemaakt dan de rest – en dat komt doordat kinderen de dupe werden van de pogingen van een Amerikaans echtpaar om bekend te worden.

Ik heb al vaker geschreven over mijn afkeer van prankvideo’s op YouTube. Meestal zijn deze filmpjes nep: veel youtubers betalen acteurs om geschokte omstanders te spelen, en stelletjes die elkaar pranken spelen sowieso onder één hoedje. Soms slaan de filmpjes door in wat de makers eufemistisch een “sociaal experiment” noemen, maar meestal gewoon een excuus is om racistische of seksistische filmpjes te maken waarin zwarte mensen worden afgeschilderd als gewelddadig of vrouwen als lustobjecten. Maar deze filmpjes zijn uiteindelijk makkelijk te identificeren als nep, aangezien de acteurs ongeveer zo overtuigend zijn als een vierdeklasser in de schoolmusical. Neem bijvoorbeeld deze video; er zijn voetballers die beter kunnen acteren dan dit.

De verdorven prankprins Roman Atwood gebruikte vaak zijn familieleden om zoveel mogelijk youtubehits binnen te harken. Zijn partner Brittney Smith was meestal het slachtoffer van zijn pranks. Of Atwood nou deed alsof hij zijn kind over een schutting lanceerde of de dood van zijn zoontje in scène zette, het kind wist altijd wat er aan de hand was, en het was Smith die in radeloze tranen uitbarstte. Maar in het geval van Mike en Heather Martin zijn het de kinderen die de dupe worden van hun pranks.

DaddyOFive is het youtubekanaal van de Martins. Na de ophef van de afgelopen dagen hebben ze alle filmpjes van hun kanaal verwijderd, behalve een video waarin ze hun excuses aanbieden. Dus wat is er precies gebeurd?

De eerste golf van verontwaardiging kwam na een video die Ink Prank heette, waarin Mike en Heather vloekend en tierend tekeergaan tegen Cody, hun jonge zoontje, en hem ervan beschuldigen dat hij inkt heeft geknoeid op het tapijt in zijn kamer. Ze geven het kind zo op z’n kop dat hij begint te huilen, terwijl hij ze wanhopig probeert te vertellen dat hij het niet gedaan heeft. Aan het eind, terwijl een rood aangelopen Cody zijn tranen wegveegt, moedigt Mike hem aan om het mantra “click, like, subscribe, leave a comment, etc” in de camera te zeggen. Op het moment van schrijven hebben ze 765.835 subscribers, een aantal dat de komende weken ongetwijfeld zal kelderen.

Zoals de zelfbenoemde nieuwslezer van YouTube Phillip DeFranco al aangaf in zijn extreem afkeurende video, is dit niet de eerste keer dat de Martins hun kroost aan het huilen hebben gemaakt voor likes. Cody lijkt disproportioneel het doelwit te zijn. In de filmpjes is hij vaak huilend en schreeuwend te zien, terwijl zijn broertjes hem pesten, zijn spullen kapotmaken en hem van de bank afsleuren – allemaal terwijl zijn stiefmoeder Heather roept dat hij tegen een geintje moet kunnen (en hem nog verder buitensluit door te zeggen dat hij de enige in het gezin is die niet tegen een geintje kan) en dat hij zich niet moet gedragen als een “butthole”. Hij kijkt in de camera en smeekt om te stoppen met filmen. Dat gebeurt natuurlijk niet. In een filmpje vraagt Cody zijn vader om te stoppen met filmen, waarop het antwoord is: “Nee, ik moet mijn leven vloggen, dat weet je.”

En dat is de kern van het probleem: Mike en Heather Martin zijn blijkbaar bereid om hun kinderen te laten lijden om hun eigen narcistische behoefte aan roem te bevredigen. Hun vijf kinderen zijn hun eigen cast van personages waarmee ze kunnen doen wat ze willen. En hun zoons en dochters komen er niet onderuit: als papa en mamma hen willen pranken en treiteren, dan moeten ze dat maar gewoon accepteren.

Het hele verhaal van de Martins is een modern zinnespel dat laat zien hoe de zucht naar roem – zelfs roem die zo onbetekenend is als een matig populair youtubekanaal – je kan opslorpen, tot het punt waarop je nergens anders meer om geeft. Voor elke reactie die hun gedrag veroordeelt, zullen Mike en Heather Martin er tien zien die ze verdedigen, en dat zijn de comments waarnaar ze zullen luisteren, omdat die de keuzes die ze hebben gemaakt in hun zucht naar bekendheid goedpraten. De kinderen zijn gewoon collateral damage.

In hun eerste excusesvideo (die net als al hun andere video’s nu verwijderd is, en vervangen door een nieuwe) beweren ze dat Cody “een acteur” wil worden. Dit is nadat ze kijkers proberen gerust te stellen dat de filmpjes nep zijn. Ze impliceren dat de tranen van verdriet en verwarring van hun zoontje het resultaat zijn van zijn uitmuntende acteertalent. Maar dat is natuurlijk niet waar. Iedereen weet dat zijn tranen eigenlijk het resultaat zijn van een langdurig schrikbewind, van eindeloos getreiter en gepest, allemaal zodat zijn ouders zich even belangrijk konden voelen.