Daft Punks pop-up lijkt meer op een museum dan een winkel

Rekwisieten, kunst, foto’s en robothelmen. De eerste Daft Punk pop-upwinkel zit zo stampvol met alles dat met Daft Punk te maken heeft, dat het eerder lijkt op het allereerste Daft Punk-museum.

Buiten geruchten over een nieuwe tour, de Alive Tour, en een symbolische performance over de Grammys met The Weeknd, lanceerden de vaders van dansmuziek een shop in Maxfield, een winkel in Los Angeles. Ze verkopen er in beperkte oplage een selectie van kleren en accessoires. De winkel biedt ook een aantal speciale stukken aan, die speciaal zijn ontworpen voor de winkel door Maxfields beroemde ontwerpers, waaronder Gosha Rubchinskiy en Hervet Manufacturier, die enkele jaren geleden het Daft Punk-skateboarddeck ontwierp. De winkel is de droom van elke gigafan van Daft Punk. Je vindt er echt alles: van New Era-baseballpetten tot K-ways, van Wham-O-frisbees tot jojo’s van Russel en speelgoed van Medicom.

Het is nog niet bekend of je de artikelen ook in Nederland kan kopen, maar voor de diehards is 9.000 kilometer reizen uiteraard geen moeite.

Tijdens de opening werd natuurlijk alles uit de kast getrokken, zoals een optreden van Skrillex. Check de de foto’s hieronder:

De Daft Punk pop-upwinkel is te vinden in de Maxfieldwinkel in Los Angeles. Ontdek meer over de winkel hier.