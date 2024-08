Dag vijf: hoe je flash in elke browser uitschakelt

Dit artikel maakt deel uit van een reeks waarmee we onze lezers willen helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Doe hier mee aan Motherboards Veilig in Vijf Minuten.

Dag vijf: schakel Flash uit



Videos by VICE

De-installeer de plugin in je lievelingsbrower:

Chrome: Typ chrome://extensions/ in je adresbalk. Zoek naar “Adobe Flash Player”. En klik op “Verwijderen.”

Typ chrome://extensions/ in je adresbalk. Zoek naar “Adobe Flash Player”. En klik op “Verwijderen.” Firefox: Selecteer “Add-ons” in het hoofdmenu. Selecteer “Plugins”. Open het dropdown-menu “Shockwave Flash” en selecteer “Nooit activeren.”

Selecteer “Add-ons” in het hoofdmenu. Selecteer “Plugins”. Open het dropdown-menu “Shockwave Flash” en selecteer “Nooit activeren.” Microsoft Edge: Klik op het pictogram: “Instellingen en meer,” dat op drie stippen lijkt.Klik op “Instellingen,” scrol omlaag en klik op “Geavanceerde instellingen weergeven.”. Klik op de schakelaar onder “Gebruik Adobe Flash Player” om hem uit te schakelen.

Klik op het pictogram: “Instellingen en meer,” dat op drie stippen lijkt.Klik op “Instellingen,” scrol omlaag en klik op “Geavanceerde instellingen weergeven.”. Klik op de schakelaar onder “Gebruik Adobe Flash Player” om hem uit te schakelen. Internet Explorer: Open het tandwielmenu en selecteer “Invoegtoepassingen beheren.” Klik op “Weergeven” en selecteer “Alle add-ons.” Scroll naar “Microsoft Windows Applicatiecomponent van derden” en selecteer “Shockwave Flash-object.” Klik op “Uitschakelen.”

Waarom zou ik dit doen?

Zoals al in onze Motherboard-gids om nooit gehackt te worden staat: “Hackers houden van Flash omdat er meer gaten in zitten dan in een Zwitserse kaas.”

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.