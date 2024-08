Dit artikel maakt deel uit van een reeks waarmee we onze lezers willen helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Doe hier mee aan Motherboards Veilig in Vijf Minuten.

Dag zes: gebruik een wachtwoord bij je telefoonprovider

Bel de klantenservice van je telefoonprovider en vraag hen om een tweede toegangscode die je elke keer moet gebruiken als je met ze belt. Dit beschermt jezelf tegen criminelen die zich als jou voor willen doen zodat ze je provider kunnen misleiden en de over je telefoonnummer krijgen. Zodra je deze beveiliging hebt ingesteld, voeg je het aan je wachtwoordbeheerder toe. Zo vergeet je het niet meer.

Waarom zou ik dit doen?

Zoals al in onze Motherboard-gids om nooit gehackt te worden staat: “Dit soort aanvallen, bekend als “SIM-swapping” of “SIM-kaping”, stellen hackers in staat om je mobiele telefoonnummer over te nemen en op zijn beurt alles wat ermee verbonden is. Zo maakt SIM-swapping twee-staps-verificatie via sms zo gevaarlijk.”

