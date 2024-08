Dit artikel maakt deel uit van een reeks waarmee we onze lezers willen helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Doe hier mee aan Motherboards Veilig in Vijf Minuten.

Dag zeven: zet macro’s uit in Microsoft Word

Als je met Microsoft Word werkt en geen macro’s gebruikt, schakel ze dan uit.

1. Klik op Opties

2. Klik op “Vertrouwenscentrum”

3. Selecteer vervolgens “Instellingen voor vertrouwenscentrum”

4. Klik in het Vertrouwenscentrum op macro-instellingen

5. Selecteer “Alle macro’s uitschakelen zonder kennisgeving”

6. Klik op OK

Waarom zou ik dit doen?

Zoals al in onze Motherboard-gids om nooit gehackt te worden staat: “Hackers kunnen Microsoft Office-macro’s in documenten gebruiken om malware op je computer te verspreiden. “Het is wat ouderwets, maar het is nu wel weer terug in de mode om hiermee ransomware te verspreiden.”

