Dagboektekeningen om de chaos in je hoofd te verzachten

Net als heel veel mensen gebruikt de Amerikaanse illustrator Lynda Barry het internet als haar dagboek. Gratis en voor niets mag de wereld genieten van haar tekeningen op grafisch papier. De 20-jarige kunstenaar tekent over haar angsten en de onrust van het dagelijks leven. Vaak zie je op haar tekeningen een uitrustend persoon, vergezeld met een veelzeggende observatie.



De kunstenares verwijst naar hoe woorden “de tegenstrijdige gevoelens van het leven vaak heel mooi kunnen vatten.” Esquivel somt op haar Tumblr ook haar andere inspiraties op: “Patronen in architectuur, in het leven, de manier waarop dingen kapotgaan, hoe kleuren vermengen en breken in de schaduw of juist in het felle licht.”

In kleurrijke illustraties van Esquivel zie je uitgeputte lichamen tegen een pastelkleurige achtergrond, waarin water en vuur vaak een rol spelen. Die wisselt ze af met pagina’s uit haar dagboek waarop een paar van haar zinnen naast haar probeersels van ogen en gezichten staan. Hoewel de jonge illustrator nog moet afstuderen, heeft ze dankzij haar levenslange obsessie met tekenen al een leuke verzameling illustraties van een wereld vol chaos opgebouwd.



