‘Daily Mail Australia’ gebruikt een foto van Section Boyz bij een artikel over bendegeweld

Op maandag 30 januari heeft de Australische tak van The Daily Mail een artikel gepubliceerd over de Apex Gang in Melbourne. Nu is dit op zichzelf niet erg, ware het niet dat ze de nogal racistische gedachte hadden dat omdat de Apex Boys voornamelijk uit zwarte jongeren bestaan, elke foto met een groep zwarte jongeren wel zou volstaan. Die gedachte is natuurlijk al ontzettend debiel maar dat ze dan ook nog eens een foto van Section Boyz gebruiken, die onlangs nog hebben opgetreden met Drake, is ronduit belachelijk.

De gezichten in de foto zijn onherkenbaar gemaakt maar toch is het vrij duidelijk dat het hier gaat om een foto die de Section Boyz vorig jaar op Twitter postten. Hieronder kun je de twee foto’s naast elkaar zien. De rapgroep was hier terecht niet blij mee. In eerste instantie door het gebruik van hun foto, maar ook door de overdreven toon in het artikel. Zij reageerden via Twitter:

De ‘Daily Mail Australia’ heeft inmiddels de foto veranderd maar je kunt hier nog een archiefbeeld van het originele artikel vinden. ABC Media Watch, een Australisch forum voor media analyse pikte de ongelukkige keuze op en ontmaskerde de krant.