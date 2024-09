Daily VICE sprak met Flying Lotus over zijn ontzettend smerige film

Een slijmerige worm kronkelt in iets wat lijkt op een enorme anus, een bleke tiener met rotte tanden en puisten die op het punt staan uit elkaar te barsten: Kuso is een film die je niet moet kijken tijdens het eten. Het filmdebuut van Flying Lotus werd getoond op het filmfestival Sundance, en verschillende media beschreven hoe bezoekers massaal wegliepen tijdens de voorstelling. Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf. Daily VICE ging zitten met de producer en filmmaker om zijn regiedebuut te bespreken.



Kuso speelt zich af in de nasleep van een allesvernietigende aardbeving in Los Angeles. De soundtrack is verzorgd door niemand minder dan Aphex Twin, Thundercat, en natuurlijk de vliegende lotus zelf. In de film komen thema’s als incest en racisme voorbij. Zelf zegt FlyLo over zijn film: “Ik vind het belangrijk om diverse personages te laten zien. Ik wil verschillende verhalen vertellen vanuit een zwart perspectief.”

Bekijk de video hieronder en lees het volledige (Engelstalige) interview hier.